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Artefacto explosivo detonó al paso de patrulla en Puerto Santander

Por suerte, los uniformados resultaron ilesos tras la explosión.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

octubre 23 de 2026
02:05 p. m.
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Las autoridades investigan la explosión ocurrida en las primeras horas del viernes, 23 de octubre, en el municipio de Puerto Santander, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta.

Según testigos, un artefacto fue detonado al paso de una patrulla motorizada, generando daños en la zona, que dejaron material vegetal y tierra sobre la carretera.

Por fortuna, los uniformados salieron ilesos, a pesar de cruzar justo enfrente del lugar donde fue instalada la carga.

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Organismos de emergencia atendieron la situación:

En la zona, de acuerdo con la prensa local, se encuentran también las instalaciones de una empresa prestadora del servicio de gas. Sin embargo, no se registraron mayores afectaciones.

En un video publicado en las redes sociales, una mujer que se desplaza en moto por la zona de la explosión advierte al ver la devastación, que es evidente en el sector: “Muchachos, nos salvamos. Habían colocado una bomba en Puerto Santander y acaba de explotar. Ya vienen los bomberos”.

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Otra explosión se registró el viernes, aunque en el departamento de Casanare:

También en las primeras horas del viernes, se registró un atentado con carro bomba en el peaje San Pedro, ubicado entre los municipios de Villanueva y Monterrey, en Casanare.

De momento, se sabe que cinco personas resultaron heridas y se registran afectaciones en el techo y las talanqueras de la infraestructura.

Las autoridades creen que integrantes del ELN están detrás del ataque; sin embargo, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.

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