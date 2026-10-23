Hermano de Mateo Pérez, periodista asesinado en Antioquia, pide que se haga justicia

El informe de Medicina Legal sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, reveló nuevos detalles sobre la brutalidad del crimen.

Según el documento forense, el joven de 25 años fue víctima de tortura sistemática antes de ser asesinado por el Frente 36 las disidencias de las Farc.

Alias Chalá fue capturado por este asesinato

Este crimen ocurrió el martes 5 de mayo de 2026. Aquel día, el periodista vinculado al medio El Confidente de Yarumal fue a Briceño con la misión de cubrir un consejo de seguridad. Al parecer, lo secuestraron cuando iba hacia la vereda Palmichal, zona en la que se han enfrentado el grupo armado con la fuerza pública.

Las investigaciones permitieron conocer que el principal sospechoso es John Edison Chalá Torrejano, más conocido como alias Chalá. Este hombre era una de las personas más cercanas a ‘Calará’, máximo cabecilla del Frente 36 de las disidencias.

Fue el 13 de junio cuando uniformados de la Dijín lo capturaron en el peaje de Flandes, Tolima. ‘Chalá’ se encontraba con otras cinco personas.

“Fue un acto muy aberrante con una crueldad impresionante”: hermano de Pérez

El hermano de la víctima, Julián Pérez, habló con Noticias RCN tras conocer los resultados del análisis forense y exigió que se haga justicia: “Fue un acto muy aberrante, una crueldad increíble que dejó a nuestra familia destruida”.

Mateo recibió cinco impactos de bala. Los tres primeros fueron realizados con el propósito de causarle dolor y torturarlo, según lo establecido en el dictamen. Los dos restantes correspondieron a los que acabaron con su vida.

El análisis forense reveló además que el objetivo de los criminales no era únicamente asesinar al periodista, sino también desaparecer su cuerpo, el cual fue hallado el 8 de mayo, tres días después de reportarlo como desaparecido.

“Uno no cree que una persona sea capaz de alcanzar este nivel de crueldad. Como familia, el único medio consuelo es la justicia; pero uno mental y psicológicamente queda totalmente devastado”, afirmó Julián.