Capturan a los agresores que le propinaron brutal golpiza con una varilla a un hombre en Cajicá

Las autoridades ubicaron a los responsables de propinarle una brutal golpiza a John Romero, de 46 años, en Cundinamarca.

RELACIONADO Hombre quedó en estado crítico tras recibir brutal golpiza durante hecho de intolerancia en Cajicá

Este caso se remonta a la noche del sábado 18 de julio de 2026 y ocurrió en Cajicá. Romero fue agredido por dos hombres en medio de una discusión.

Ataque se originó por una discusión de tránsito

De acuerdo con lo revelado por los videos de las cámaras de seguridad, la pelea se originó en la avenida Cavalier, donde el hombre se movilizaba en patineta junto a un amigo.

Un conductor que iba en un carro rojo les cerró el paso a ambos y les gritó para que se orillaran en el andén para no generar tráfico. En cuestión de minutos, la situación escaló hasta volverse violenta.

Resulta que la persona que manejaba este vehículo y su acompañante se bajaron. Con el uso de una varilla, le dieron varios golpes a Romero hasta ocasionarle lesiones de gravedad, concretamente dos en la espalda y una en el brazo. Tuvo que ser enviado a la unidad de cuidados intensivos y aún permanece grave.

Víctima quedó en grave estado

En diálogo con Noticias RCN, Tania Paz, quien es familiar del hombre, contó detalles de lo ocurrido: “Mi tío venía en patineta cuando un carro pasó y empezó a gritarles que se quitaran. Más adelantico, el carro se lo echa encima a la patineta”.

Tres meses después, las autoridades finalmente dieron con el paradero de los responsables. “La comunidad de Cajicá estaba a la espera de saber qué había ocurrido con el caso del señor John, que hoy día se encuentra en este estado de salud complejo”, expresó la coronel Ana María Luquerna, comandante de la Policía de la Sabana.

Con respecto a los implicados, se precisó que uno de ellos es un menor de edad, quien fue aprendido; mientras que el otro es un adulto que fue capturado. Además, les incautaron la varilla.