Enfermera jefe resultó gravemente herida por la Policía en retén cerca de Popayán

Son motivo de investigación los hechos ocurridos, entrado octubre de 2026, en Sotará, Cauca, que dejan a la enfermera jefe del Hospital de Paispamba, Andrea Ruiz, gravemente herida.

Según explicó, desde un hospital en Popayán, el vehículo en el que se desplazaba fue blanco de disparos, al llegar a un retén policial:

“Ellos (los policías) iban como caminando, tenían un fusil y cuando yo empecé a pasar a su lado, empezaron a disparar”.

18 disparos llegaron a impactar el vehículo en el que se desplazaba:

La enfermera Ruiz, que lleva ocho meses trabajando en Sotará, no se explica lo que pudo haber pasado el día del ataque. De acuerdo con su madre, Sandra Milena Velázquez:

“Fueron más de 45 disparos. La camioneta tiene más de 18 impactos. Que mi hija esté viva, eso es un milagro”.

La Policía Metropolitana de Popayán investiga el caso:

La Policía Metropolitana de Popayán, con jurisdicción en el municipio de Sotará, está al tanto del caso e investiga lo ocurrido.

La enfermera Ruiz fue atendida, inicialmente, por sus compañeros de trabajo en el Hospital de Paispamba, en Sotará, pero la gravedad de sus heridas obligó a ordenar su traslado a la capital del departamento, donde el viernes 23 de octubre pasó nuevamente por el quirófano.