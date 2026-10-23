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Enfermera jefe resultó gravemente herida por la Policía en retén cerca de Popayán

El vehículo en el que se desplazaba habría recibido 18 impactos de bala.

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
01:49 p. m.
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Son motivo de investigación los hechos ocurridos, entrado octubre de 2026, en Sotará, Cauca, que dejan a la enfermera jefe del Hospital de Paispamba, Andrea Ruiz, gravemente herida.

Según explicó, desde un hospital en Popayán, el vehículo en el que se desplazaba fue blanco de disparos, al llegar a un retén policial:

“Ellos (los policías) iban como caminando, tenían un fusil y cuando yo empecé a pasar a su lado, empezaron a disparar”.

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18 disparos llegaron a impactar el vehículo en el que se desplazaba:

La enfermera Ruiz, que lleva ocho meses trabajando en Sotará, no se explica lo que pudo haber pasado el día del ataque. De acuerdo con su madre, Sandra Milena Velázquez:

“Fueron más de 45 disparos. La camioneta tiene más de 18 impactos. Que mi hija esté viva, eso es un milagro”.

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La Policía Metropolitana de Popayán investiga el caso:

La Policía Metropolitana de Popayán, con jurisdicción en el municipio de Sotará, está al tanto del caso e investiga lo ocurrido.

La enfermera Ruiz fue atendida, inicialmente, por sus compañeros de trabajo en el Hospital de Paispamba, en Sotará, pero la gravedad de sus heridas obligó a ordenar su traslado a la capital del departamento, donde el viernes 23 de octubre pasó nuevamente por el quirófano.

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