Estos son los delitos que la Fiscalía imputará a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

La Fiscalía imputará cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntos delitos de tráfico de influencias y superación de topes electorales durante su gestión como gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

De acuerdo con el fiscal delegado contra las organizaciones criminales, Raúl González, la Dirección Especializada contra la Corrupción determinó:

La viabilidad de radicar solicitud de imputación de cargos en contra del señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.

Los cargos que le imputarán a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

El fiscal delegado explicó que el primer cargo se relaciona con "su rol como gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico, al verificarse la superación de los topes permitidos para este tipo de campaña".

El segundo delito imputado corresponde a un tráfico de influencias vinculado con la adquisición de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. González detalló que en este caso:

Se ha favorecido la persona que hace la venta del famoso apartamento (…) Se determina el beneficio con contratos de empresas filiales de Ecopetrol a la persona que hace la venta del apartamento al señor Ricardo Roa.

El funcionario aclaró que la Fiscalía solicitó únicamente audiencia de imputación de cargos. “No se está solicitando ningún tipo de medida de aseguramiento". Los delitos específicos son:

Superación de topes electorales: en el caso de la campaña ‘Petro Presidente’

en el caso de la campaña ‘Petro Presidente’ Tráfico de influencias: en el caso del inmueble, un apartamento en el norte de Bogotá

Estas serían las irregularidades por las que la Fiscalía imputará a Ricardo Roa

Respecto a los topes electorales, el fiscal Raúl González explicó que "se establecen unos límites para aportes y gastos en las campañas electorales. En este asunto se superan esos topes y esto tiene una sanción no solo a través de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, sino a través también del sistema penal".

La investigación se desarrolló de manera independiente a la del Consejo Nacional Electoral, aclaró.

Estaba trabajándose aquí por la línea penal, distinta a la línea que maneja el Consejo Nacional Electoral.

Agregó, además, que se trata de una investigación que se había iniciado ya a partir de las múltiples denuncias de hace más de dos años.

Sobre la posible vinculación del presidente Gustavo Petro, entonces candidato presidencial, González indicó que aún no se ha determinado una compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones.

El Centro de Servicios Judiciales debe establecer "el reparto del juzgado y la fecha para la diligencia, lo cual se conocerá en los próximos días".