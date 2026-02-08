Judicializan a integrantes de ‘Los Toyotas’: fingían ser de las disidencias para robar fincas

Doce presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Toyotas’ fueron judicializados por su supuesta participación en una serie de asaltos a fincas en zonas rurales de Meta y Cundinamarca, donde se habrían hecho pasar por disidencias de las Farc para intimidar a las víctimas.

Judicializan a 12 integrantes de 'Los Toyotas', ¿Quiénes eran?

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, señaló que esta estructura criminal utilizaba el nombre de la ‘Segunda Marquetalia’ para ganar acceso a predios rurales, someter a sus ocupantes y apoderarse de bienes de alto valor, especialmente camionetas de gama alta.

Según la investigación, los hechos atribuidos al grupo se habrían registrado en municipios como San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva y Villavicencio, en el departamento del Meta, así como en Medina, Cundinamarca.

En estos lugares, los señalados habrían ingresado de manera violenta a las viviendas, portando armas de fuego, para amedrentar a los residentes.

Las víctimas, de acuerdo con el material probatorio recopilado, eran retenidas mientras los agresores exigían transferencias de dinero y se llevaban joyas, efectivo y otros objetos de valor.

Entre los bienes hurtados también figuran vehículos de alta gama, que posteriormente, según la Fiscalía, tenían diferentes destinos dentro de la red criminal.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de 12 personas que harían parte del grupo delincuencial autodenominado ‘Los Toyotas’, señaladas de hacerse pasar como integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc para ingresar de manera violenta a fincas, hurtar elementos de valor y vehículos de gama alta”, indicó la Fiscalía.

Algunos automotores robados, al parecer, eran vendidos a otras estructuras armadas ilegales, mientras que otros eran desmantelados para comercializar sus partes en talleres clandestinos ubicados en distintos sectores de Villavicencio.

La captura de los 12 presuntos integrantes de ‘Los Toyotas’ se logró en un operativo conjunto con unidades del Gaula de la Policía Nacional.

A la cárcel integrantes de 'Los Toyotas'

A estas personas se les imputaron, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y extorsión.

Sin embargo, ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados, quienes ahora deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.