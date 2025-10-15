CANAL RCN
Colombia

Imputados por presunto caso de megacorrupción en Medellín podrían ser enviados hoy a la cárcel

El hermano del antiguo alcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero ha sido mencionado repetidas veces en la investigación.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Alcaldía de Medellín
Noticias RCN

octubre 15 de 2025
07:17 a. m.
Tres imputados por el caso de megacorrupción en Medellín por la adjudicación de contratos de manera irregular entre entre Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá podrían ser enviados, hoy, a prisión, cuando la audiencia de medida de aseguramiento en su contra sea retomada sobre las 7:30 de este miércoles, 15 de octubre.

El alcalde, Federico Gutiérrez advirtió que podrían haber más capturados e invitó a quienes tengan información del caso a compartirla con las autoridades:

“Más les vale que hablen y cuenten todo para terminar con esa estructura criminal o van a tener muchos años más de cárcel hay personas buscando un principio de oportunidad para contra todo”, manifestó.

Defensa de los imputados solicitó que los dejen enfrentar el juicio en libertad:

En la jornada del martes, la defensa de dos de los imputados solicitó al juez que los deje enfrentar el juicio en libertad, argumentando que no hay razones suficientes para dictar la medida de aseguramiento.

Sin embargo, la decisión, en un caso en el que ha sido mencionado reiteradamente el hermano del antiguo alcalde y precandidato presidencial, Daniel Quintero, será tomada en las próximas horas.

Alcalde Gutiérrez sugiere que “el robo” de los hermanos Quintero es mayor al de los hermanos Moreno en Bogotá:

En una pronunciamiento realizado a través de su perfil en la plataforma X, antes Twitter, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que “el robo” de los hermanos Quintero en Medellín, en presuntos actos de corrupción administrativa entre el 2020 y 2l 2022, sería mayor al de los hermanos Moreno en Bogotá.

“Créanme, el robo que le hicieron Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron los hermanitos Quintero a Medellín. Solo se les puede llamar corruptos y miserables, a quienes usan el poder y recursos Públicos para enriquecerse, que dolor y que daño tan grande le hicieron a Medellín. Confío en las instituciones, es hora de que los hermanitos sean llevados por la Fiscalía ante la justicia y respondan por la estructura criminal que diseñaron y que montaron, y que hoy muestra la unidad investigativa de Caracol con las pruebas que existen en los más de 650 hallazgos que tienen los órganos de control y la fiscalía”, indicó.

