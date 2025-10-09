¿Falló la política de paz total del Gobierno Nacional?

El asesinato del secretario de gobierno de Pradera, Valle del Cauca, en plena plaza pública durante un partido de fútbol, ha encendido las alarmas sobre la crítica situación de seguridad en la región.

¿Falló la política de paz total?

Este hecho, ocurrido en presencia de decenas de personas, sugiere un preocupante nivel de audacia por parte de los grupos criminales en el área.

En La Mesa Ancha, Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara del Valle por el Partido de la U, calificó la situación como "muy grave" y señaló que "la política de paz total fallida" ha contribuido a que "la delincuencia se sienta en un paraíso".

“Es muy grave la situación que estamos viviendo en el Valle del Cauca por cuenta de la actuación de los grupos criminales. Lo de Pradera ayer es muy grave. El secretario de gobierno departía en un sitio público en la esquina de la alcaldía, sabía que allí la alcaldía municipal estaba viendo el partido y allí fue asesinado y herida otra persona. (…) la política de paz total fallida ha hecho que la delincuencia se sienta en un paraíso y justo recibimos la noticia de las 255.000 hectáreas de coca sembrada”, indicó Salcedo.

El representante también aseguró que, a su criterio, es hora de que el Gobierno “revise el tenderle la mano a los grupos delincuenciales. Creo que el ministro de Justicia debería retirar el famoso proyecto de ley de excarcelar a los señores que están hoy condenados y más bien entregar las herramientas a la fuerza pública”.

Por su parte, el analista Julio César Iglesias, resaltó la paradoja de Cali, catalogándola como un “bastión de la izquierda colombiana", que ahora se ha convertido en "el epicentro de la guerra en Colombia".

Incluso, destacó incidentes recientes como el ataque con carro bomba registrado el pasado 21 de agosto y ataques con armas largas.

“En medio de todo esto sí hay una gran paradoja con Cali, que ha sido el gran bastión de la izquierda colombiana. Cali fue el eje del llamado falsamente estallido social. Se movilizó una parte de la juventud caleña exigiendo un cambio de signo político y lo que está recibiendo la ciudad es una gran desgracia, que es convertirse en el epicentro de la guerra en Colombia. Un ataque a civiles con un carro bomba, como si estuviéramos en Oriente Medio, algo muy parecido a ataques con armas largas”, señaló Julio.

Durante la discusión, los analistas aseguraron que la ubicación estratégica de Pradera y Florida, municipios cercanos a Cali, han sido históricamente un corredor estratégico para grupos armados ilegales.

Frente a esto, Salcedo enfatizó en la necesidad de una respuesta coordinada entre los gobiernos local, departamental y nacional, incluyendo inversiones en tecnología antidrones.

Ministro de las TIC renunció a su cargo

Entretanto, en La Mesa Ancha también se analizó la reciente aceptación de la renuncia del ministro de las TIC, cuota del Partido de la U, por parte del presidente Gustavo Petro. Algo que ha generado especulaciones sobre la reconfiguración de alianzas políticas.

Salcedo describió a su partido como independiente y capaz de apoyar al Gobierno en algunos temas, mientras mantiene diferencias en otros.

“El Partido de la U es un partido que está en la independencia. Allí hay que decir que hay varios matices y la independencia da para que algunos congresistas acompañen al Gobierno en algunos temas, pero en otros haya diferencia. La prueba de ello es seguramente la molestia del presidente por la elección del magistrado de la Corte Constitucional, pero ahí lo que se confirma es que el Partido de la U actúa independiente”, aseguró Salcedo.

También señaló que el presidente está en todo su derecho de realizar los cambios que considera importantes y que lo único que ve grave no es la salida del ministro TIC, sino que “estamos hablando de 61 ministros que han pasado por las carteras en promedio. Un ministro dura cuatro o cinco meses. La rotación para adelantar una política pública en promedio de 3.5 ministros en cada cartera, pues da cuenta de los resultados que hay hoy. Y es que no hay ejecución y hay muchos anuncios, pero poca realización”.