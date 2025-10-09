Ataque del ELN con dron en el sur de Bolívar dejó dos soldados muertos y cuatro heridos

En medio del desarrollo de operaciones militares en el sur de Bolívar, dos soldados profesionales perdieron la vida y cuatro más resultaron heridos tras un ataque perpetrado por el ELN mediante un dron cargado con explosivos.

ELN atacó a soldados del Ejército en Bolívar

El hecho ocurrió este 9 de septiembre en la vereda San Isidro, zona limítrofe entre los municipios de Santa Rosa y Morales.

De acuerdo con el Ejército Nacional, los uniformados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 fueron blanco de artefactos improvisados lanzados desde un sistema aéreo no tripulado, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, ambos oriundos del departamento del Huila.

Pese a la atención inmediata de los enfermeros de combate, los dos soldados fallecieron en el lugar. Otros cuatro militares sufrieron lesiones por esquirlas y de momento, se encuentran recibiendo atención médica.

El Ejército, a través de un comunicado, condenó el ataque, calificándolo como un acto terrorista que viola los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a las familias de los fallecidos.

Nuevo ataque con dron del ELN en Bolívar

“Rechazamos categóricamente este acto infame que atenta contra la vida e integridad de nuestras tropas y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, se lee en el documento.

Según la institución, un equipo especializado acompaña a los allegados con apoyo psicológico, jurídico y espiritual.

Las operaciones en la zona continuarán de manera sostenida con el objetivo de neutralizar el accionar de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades del sur de Bolívar.