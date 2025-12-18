Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 18 de diciembre de 2025

Este jueves 18 de diciembre de 2025 se jugó un nuevo sorteo del Super Astro Sol, una de las loterías de suerte y azar más populares de Colombia.

Los apostadores aguardaron el número y el signo ganador para saber si su combinación fue la afortunada en este cierre de semana.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 18 de diciembre de 2025

Para este jueves 18 de diciembre, el número y signo ganador del Super Astro Sol fue el XXX con el signo YYY.

Esta combinación define a los jugadores que coincidan tanto en las cuatro cifras como en el signo zodiacal, lo que puede resultar en los premios más altos del sorteo.

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y ofrece múltiples oportunidades de premio, dependiendo de si el jugador acierta las cuatro cifras junto con el signo, solo las cifras o solo el signo.

El sorteo se realiza en horas de la tarde (4:00 p.m.) y sus resultados se transmiten oficialmente por medios autorizados para que los apostadores puedan verificar su suerte.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol y qué premios ofrece?

El juego parte de una mecánica sencilla: el apostador elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal entre los 12 disponibles.

La combinación exacta permite acceder a premios mayores, que pueden multiplicar varias veces la inversión inicial.

Este formato de juego ha ganado popularidad por ofrecer tanto diversión como la posibilidad de premios significativos, algo que atrae a jugadores de todas las edades.