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Menor de 6 años murió tras ataque a tiros contra una vivienda en Cúcuta

La menor habría sido alcanzada por uno de los disparos durante un ataque sicarial dirigido presuntamente contra un integrante de su familia.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
04:14 p. m.
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Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para definir las circunstancias en las que murió una menor de 6 años en el barrio La Unión, en Cúcuta, luego de quedar en medio de un ataque con arma de fuego.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho se habría registrado cuando un pistolero llegó hasta una vivienda y accionó un arma de fuego en varias oportunidades contra el inmueble.

Versiones preliminares indican que el ataque estaría dirigido contra uno de los integrantes de la familia que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, uno de los proyectiles impactó a la pequeña, quien resultó gravemente afectada.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y determinar quién estaría detrás del ataque.

Por ahora, se indagan los móviles del hecho y se busca establecer si el atentado estaba dirigido específicamente contra el familiar de la menor.

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Imágenes conocidas por este medio dejan ver un camión de la Policía Nacional estacionado cerca del sector donde ocurrieron los hechos y varios uniformados de la institución en la zona.

Incluso, en un video se logra observar a un hombre, al parecer, del equipo de criminalística, vestido con un traje de bioseguridad, ingresando a la vivienda.

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