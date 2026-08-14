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Hallan sin vida a Juan Felipe Giraldo, desaparecido tras el terremoto en Pereira: estaba a punto de casarse

Cuatro días después del devastador terremoto, los socorristas encontraron el cuerpo del joven debajo de las placas de concreto.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
03:53 p. m.
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Después de 90 horas de intensa búsqueda entre los escombros, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Felipe Giraldo en las ruinas del Hotel Dibeni, en Pereira, capital del departamento de Risaralda, que se desplomó tras el sismo que sacudió al país.

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Durante los cinco días de operaciones de rescate, las autoridades realizaron trabajos de remoción de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Hernán Giraldo, padre del joven, mantenía la fe intacta de encontrar a su hijo con vida. Así como el padre de Juan Felipe, muchos más familiares permanecen en el lugar esperando noticias sobre el paradero de otros desaparecidos.

Mientras tanto, los equipos de rescate trabajaban contra reloj para revisar cada espacio de la estructura colapsada.

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¿Quién era Juan Felipe Giraldo, el joven hallado sin vida en el Hotel Dibeni?

Juan Felipe Giraldo era un joven de 23 años, estudiante de economía, que había llegado a la ciudad de Pereira el pasado lunes 10 de agosto, en horas de la madrugada para realizar diligencias relacionadas con sus negocios en la región.

Se hospedó en la habitación 201 del Hotel Debeni, edificación que quedó destruida tras el movimiento telúrico.

El joven era padre de un bebé de dos años.

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Juan Felipe Giraldo se iba a casar este 16 de agosto

La noticia de su desaparición se viralizó al conocerse tenía programado su matrimonio para este domingo 16 de agosto.

El joven dejó una compañera sentimental que lo esperaba en el altar y que no perdía la esperanza de hallarlo con vida.

El hallazgo del cuerpo del joven se suma al número de víctimas mortales que ha dejado el fenómeno natural en Pereira, ciudad que ha visto desplegar importantes operativos de rescate y asistencia humanitaria para atender a los damnificados por la tragedia.

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