Dólar vuelve a bajar en Colombia: este fue el precio de cierre del 14 de agosto

El dólar en Colombia terminó la jornada de este viernes 14 de agosto de 2026 con una leve caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La divisa se mantuvo cerca de los $3.100 y continúa mostrando una importante reducción si se compara con los niveles registrados al comienzo del año.

Dólar en Colombia: así cerró este viernes 14 de agosto

La moneda estadounidense cerró la jornada en $3.127,20, cifra que representa una disminución de $0,31 frente a la TRM vigente, establecida para este viernes en $3.127,51.

Durante las negociaciones, el dólar presentó movimientos más amplios. El precio máximo alcanzado fue de $3.152,32, mientras que el mínimo llegó hasta los $3.108,60.

Al cierre del mercado se habían realizado 1.411 transacciones por un monto total de US$1.064 millones, reflejando una jornada en la que la moneda estadounidense terminó prácticamente estable frente al precio oficial del día.

Aunque la variación diaria fue pequeña, el comportamiento del dólar sigue llamando la atención por la caída que acumula durante 2026.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

La TRM para este viernes 14 de agosto fue de $3.127,51, lo que significó un aumento de $4,23, equivalente al 0,14 %, frente al día anterior.

Sin embargo, al ampliar la comparación se observa una tendencia diferente. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó $29,92, es decir, un 0,95 %. En comparación con hace un mes, la reducción alcanza los $121,36, equivalente al 3,74 %.

La diferencia es todavía mayor frente al comienzo de 2026: la moneda estadounidense acumula una caída de $629,57, correspondiente al 16,76 %.

En la comparación anual, el descenso llega al 22,21 %, pues el dólar se encuentra $893,13 por debajo del nivel registrado en la misma fecha de 2025. De esta manera, la divisa continúa moviéndose alrededor de uno de sus niveles más bajos de los últimos meses.