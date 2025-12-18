Videos revelan que menores sí habrían participado en el cruel ataque en Buenos Aires, Cauca

El 2025 registra un aumento significativamente doloroso en el delito del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados.

En el municipio de Buenos Aires, en Cauca, tomado por las disidencias de las Farc, que acabaron con explosivos y armas largas la estación de Policía, la Alcaldía, la Casa de Justicia y algunas viviendas, las autoridades obtuvieron unos videos que evidencian la instrumentalización de menores.

Las disidencias de ‘Iván mordisco’ habrían diseñado un cruel plan de ataque para destruir el municipio con la participación de adolescentes.

Videos evidencian a menores en pleno ataque en Buenos Aires, Cauca

Una serie de videos en poder de las autoridades reflejan la realidad de uno de los delitos que más azotan a las comunidades en Cauca, el reclutamiento de menores.

Según las autoridades, quien aparece de uniforme camuflado, de espalda y sentada, con un lazo en el cabello, en uno de los videos, sería una menor.

En otro video en el que se ven algunos vehículos, aparentemente hay una joven quien acompañaría a disidentes.

La vida de los menores víctimas del reclutamiento en Cauca

Leonardo González, director del Indepaz, explicó que se trata de “una práctica que sigue destruyendo vidas y comunidades en distintas regiones del país”.

La mayoría de las víctimas son niños, niños y adolescentes indígenas reclutados en contextos de pobreza, miedo y desprotección institucional.

Este es un panorama que alerta a las autoridades, especialmente en el occidente del país.

Laura bonilla, subdirectora de Pares, explicó que “básicamente han estado en permanente reclutamiento y han consolidado control en muchas zonas”.

Tras el ataque en Buenos Aires, Cauca, el Ejército señaló que las disidencias se habrían vestido de civil para camuflarse entre la población.