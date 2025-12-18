CANAL RCN
Colombia Video

Videos revelan que menores sí habrían participado en el cruel ataque en Buenos Aires, Cauca

Imágenes captaron a varias menores que harían parte de la estructura criminal y que serían víctimas del reclutamiento forzado.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
08:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 2025 registra un aumento significativamente doloroso en el delito del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados.

En el municipio de Buenos Aires, en Cauca, tomado por las disidencias de las Farc, que acabaron con explosivos y armas largas la estación de Policía, la Alcaldía, la Casa de Justicia y algunas viviendas, las autoridades obtuvieron unos videos que evidencian la instrumentalización de menores.

Ejército señaló que menores reclutados habrían participado en el ataque en Buenos Aires, Cauca
RELACIONADO

Ejército señaló que menores reclutados habrían participado en el ataque en Buenos Aires, Cauca

Las disidencias de ‘Iván mordisco’ habrían diseñado un cruel plan de ataque para destruir el municipio con la participación de adolescentes.

Videos evidencian a menores en pleno ataque en Buenos Aires, Cauca

Una serie de videos en poder de las autoridades reflejan la realidad de uno de los delitos que más azotan a las comunidades en Cauca, el reclutamiento de menores.

Según las autoridades, quien aparece de uniforme camuflado, de espalda y sentada, con un lazo en el cabello, en uno de los videos, sería una menor.

En otro video en el que se ven algunos vehículos, aparentemente hay una joven quien acompañaría a disidentes.

"Hoy no tenemos Alcaldía ni estación de policía": alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras cruel ataque de disidencias
RELACIONADO

"Hoy no tenemos Alcaldía ni estación de policía": alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras cruel ataque de disidencias

La vida de los menores víctimas del reclutamiento en Cauca

Leonardo González, director del Indepaz, explicó que se trata de “una práctica que sigue destruyendo vidas y comunidades en distintas regiones del país”.

La mayoría de las víctimas son niños, niños y adolescentes indígenas reclutados en contextos de pobreza, miedo y desprotección institucional.

Este es un panorama que alerta a las autoridades, especialmente en el occidente del país.

Laura bonilla, subdirectora de Pares, explicó que “básicamente han estado en permanente reclutamiento y han consolidado control en muchas zonas”.

Tras el ataque en Buenos Aires, Cauca, el Ejército señaló que las disidencias se habrían vestido de civil para camuflarse entre la población.

Habló patrullera que resistió durante siete horas los ataques de las disidencias en Buenos Aires, Cauca
RELACIONADO

Habló patrullera que resistió durante siete horas los ataques de las disidencias en Buenos Aires, Cauca

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

Barrancabermeja en alerta máxima tras tres ataques terroristas en 72 horas

Cali

Estas son las cámaras ocultas con las que el ELN vigilaba la zona donde asesinó a dos policías con explosivos

Animales

Murió el oso andino Tamá durante traslado hacia su hábitat natural: triste anuncio

Otras Noticias

Dólar

El dólar subió este 18 de diciembre y alcanzó un nivel que no se veía hace días en Colombia

El dólar volvió a subir en Colombia y alcanzó un valor que no se veía desde hace más de un mes, según la TRM de este jueves.

Enfermedades

La alarmante epidemia de enfermedades transmitidas por mosquitos

Las cifras oficiales reportan más de 44.600 contagios de chikunguña y alrededor de 26.000 casos de dengue en Cuba.

Karol G

Karol G protagoniza el famoso ‘Billions Club’ de Spotify: ¿de qué se trata el reconocimiento?

Millonarios

Jugador de Millonarios apareció en video incitando a beber alcohol tras fracaso en la Liga BetPlay

Premio Nobel

María Corina Machado reaparece con un video tras conocerse que abandonó Oslo