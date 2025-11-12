Envían a prisión a un taxista que habría abusado a dos pasajeras en Cartagena

Este 11 de diciembre se conoció que un juez de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario de un hombre identificado como Gustavo Adolfo Pretel Morales.

Se trata de un taxista de 30 años señalado de someter a dos mujeres a agresiones sexuales y hurto mientras prestaba el servicio de transporte en Cartagena.

Según la Fiscalía General de la Nación, las víctimas, de 31 y 21 años, habrían solicitado el servicio del conductor en dos fechas distintas: el 2 de septiembre y el 5 de octubre de este año.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó al taxista Gustavo Adolfo Pretel Morales, presuntamente responsable de las agresiones sexuales a las que fueron sometidas dos mujeres de 31 y 21 años, quienes habrían requerido sus servicios de transporte”, detalló la Fiscalía.

Durante ambos recorridos, Pretel Morales habría alterado las rutas acordadas para desviarlas hacia zonas poco transitadas cercanas al barrio Country y a la Terminal de Transporte.

Las investigaciones realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que, una vez llegaban a estos sectores aislados, el taxista intimidaba a las pasajeras con un arma cortopunzante desde el asiento trasero del vehículo.

Posteriormente, tras despojarlas de sus pertenencias y aprovechando los vidrios polarizados del automóvil, el hombre habría cometido los abusos sexuales.

“Acciones adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en desarrollo de las pesquisas preliminares evidenciaron que en el lugar el hombre, de 30 años, intimidaba con un arma cortopunzante a las mujeres, en el asiento trasero del vehículo”.

Con base en los elementos de prueba reunidos, una fiscal le imputó al señalado los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

La captura del hombre fue realizada el pasado 3 de diciembre por agentes del CTI en el sector de Los Ejecutivos, en Cartagena. Tras la audiencia, la autoridad judicial determinó que el acusado debía permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.