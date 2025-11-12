CANAL RCN
Colombia

Envían a prisión a un taxista que habría abusado a dos pasajeras en Cartagena

El taxista intimidaba a las pasajeras con un arma cortopunzante desde el asiento trasero del vehículo para despojarlas de sus pertenencias y luego, cometer los abusos.

Taxi abuso
Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
09:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 11 de diciembre se conoció que un juez de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario de un hombre identificado como Gustavo Adolfo Pretel Morales.

Taxista habría abusado a dos pasajeras en Cartagena

Descubren a exjuez que sometió a una mujer a abusos a cambio de "favores" para su esposo preso
RELACIONADO

Descubren a exjuez que sometió a una mujer a abusos a cambio de "favores" para su esposo preso

Se trata de un taxista de 30 años señalado de someter a dos mujeres a agresiones sexuales y hurto mientras prestaba el servicio de transporte en Cartagena.

Según la Fiscalía General de la Nación, las víctimas, de 31 y 21 años, habrían solicitado el servicio del conductor en dos fechas distintas: el 2 de septiembre y el 5 de octubre de este año.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó al taxista Gustavo Adolfo Pretel Morales, presuntamente responsable de las agresiones sexuales a las que fueron sometidas dos mujeres de 31 y 21 años, quienes habrían requerido sus servicios de transporte”, detalló la Fiscalía.

Durante ambos recorridos, Pretel Morales habría alterado las rutas acordadas para desviarlas hacia zonas poco transitadas cercanas al barrio Country y a la Terminal de Transporte.

Las investigaciones realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que, una vez llegaban a estos sectores aislados, el taxista intimidaba a las pasajeras con un arma cortopunzante desde el asiento trasero del vehículo.

Posteriormente, tras despojarlas de sus pertenencias y aprovechando los vidrios polarizados del automóvil, el hombre habría cometido los abusos sexuales.

A la cárcel taxista que abusó a dos pasajeras en Cartagena

A la cárcel hombre de 52 años que abusó al nieto de su pareja en Meta
RELACIONADO

A la cárcel hombre de 52 años que abusó al nieto de su pareja en Meta

“Acciones adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en desarrollo de las pesquisas preliminares evidenciaron que en el lugar el hombre, de 30 años, intimidaba con un arma cortopunzante a las mujeres, en el asiento trasero del vehículo”.

Con base en los elementos de prueba reunidos, una fiscal le imputó al señalado los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

La captura del hombre fue realizada el pasado 3 de diciembre por agentes del CTI en el sector de Los Ejecutivos, en Cartagena. Tras la audiencia, la autoridad judicial determinó que el acusado debía permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Así eran los atemorizantes robos que cometía una banda en los bancos de Bogotá

La Calera

Campesinos de la tercera edad están a punto de ser desalojados en La Calera

Cali

Hombre intentó asesinar a su pareja en Cali porque decidió acabar con su relación de 5 años

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Junior vs. Tolima, final ida de la Liga BetPlay: fecha, hora y canal para ver

Junior de Barranquilla recibirá a Tolima en la ida de la gran final de la Liga colombiana. Prográmese para el juego.

María Corina Machado

Paso a paso: así habría sido el sigiloso recorrido de María Corina Machado para llegar a Oslo

Durante semanas se preparó un plan clandestino con drones, aviones de combate, rutas señuelo y un rescate en altamar.

Ofertas de empleo

Convocatoria laboral de la ONU en Colombia: vacantes disponibles con sueldos de más de $3 millones

Artistas

"Está invasivo": reconocida modelo y presentadora preocupó con su diagnóstico de cáncer

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?