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Descubren a estafador en acción: estaba manipulando y alterando cajeros en Manizales para hacer "cambiazos de tarjeta"

El hombre ya tenía antecedentes y denuncias que superan los 11 millones de pesos.

Valentina Bernal

marzo 17 de 2026
05:23 p. m.
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Un caso de manipulación de cajeros automáticos encendió las alertas en Manizales, donde las autoridades capturaron a un hombre que estaría dedicado a cometer estafas y robos mediante la modalidad conocida como “cambiazo de tarjeta”.

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El procedimiento se llevó a cabo en un reconocido centro comercial de la ciudad, luego de que una entidad bancaria detectara movimientos irregulares en uno de sus cajeros.

Capturan a hombre que manipulaba y alteraba cajeros para estafar en Manizales

El capturado, identificado como Esneider, de 25 años, fue sorprendido en plena acción mientras alteraba un cajero automático, presuntamente con el objetivo de engañar a usuarios y apropiarse de su dinero.

La situación fue detectada por un sistema de monitoreo en línea, que evidenció comportamientos sospechosos asociados a un hombre que manipulaba el dispositivo.

Tras la alerta, unidades de la patrulla del CAI Villahermosa, junto con el grupo especializado en delitos informáticos de la SIJIN, activaron un operativo para ubicarlo.

Una vez localizado, se le practicó un registro preventivo. En medio de la requisa, las autoridades encontraron 13 tarjetas bancarias de distintas entidades, todas reportadas como robadas o extraviadas.

Según las denuncias asociadas a estas tarjetas, las víctimas han reportado pérdidas que superan los 11 millones de pesos.

Capturado tenía antecedentes por los mismos delitos

Este hombre no era ajeno a este tipo de hechos. De acuerdo con la información conocida, registra tres sentencias condenatorias por delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y hurto mediante medios informáticos.

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Además, aparece como indiciado en otros casos similares en distintas ciudades del país.

Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de violación de datos personales.

Los elementos incautados quedaron en cadena de custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar si estaría vinculado a más hechos bajo esta misma modalidad.

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