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Alcalde de Soacha confirmó el violento asesinato de un taxista en Ciudad Verde: esto se sabe

De manera preliminar, se investiga si el homicidio estaría relacionado con un caso de extorsión.

Asesinato a taxista en Soacha
Foto: Cortesía

Valentina Bernal

septiembre 30 de 2026
04:41 p. m.
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Este miércoles 30 de septiembre, un taxista fue asesinado en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca.

Aunque las circunstancias exactas del crimen todavía son materia de investigación, información preliminar apunta a que el homicidio podría estar relacionado con un caso de extorsión.

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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se pronunció sobre el caso y anunció medidas para esclarecer lo ocurrido.

Alcalde de Soacha confirmó el violento asesinato de un taxista en Ciudad Verde

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que ordenó a la Policía de Soacha iniciar de inmediato las investigaciones y desplegar las acciones necesarias para ubicar y capturar a los dos hombres señalados de participar en el asesinato.

Asimismo, solicitó a los secretarios de Gobierno y Movilidad instalar una mesa de trabajo con representantes del sector de taxistas.

El objetivo será revisar las condiciones de seguridad de los conductores y establecer medidas que permitan prevenir nuevos hechos violentos.

El alcalde expresó además su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima y aseguró que el crimen debe ser esclarecido.

¿Qué se sabe de los responsables del asesinato del taxista?

De acuerdo con información preliminar conocida sobre el caso, los presuntos responsables se habrían grabado durante el momento en que cometían el homicidio.

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En ese material, según las primeras versiones, los hombres habrían manifestado pertenecer al grupo delincuencial conocido como 'Los Satanás'.

Sin embargo, esta información todavía debe ser verificada por las autoridades y no permite establecer por sí sola que los responsables pertenezcan efectivamente a esa organización.

 

 

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