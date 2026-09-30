Así avanzan las obras de la avenida 68: ¿cuándo estarán listos los grupos 2, 3 y 4?

Las obras de la avenida 68 continúan avanzando por diferentes sectores de Bogotá con la construcción de la nueva troncal de Transmilenio y la adecuación de importantes conexiones viales.

En esta tercera entrega del recorrido por las obras, el seguimiento se concentra en tres sectores: el grupo 2, entre la calle 18 Sur y la avenida de las Américas; el grupo 3, ubicado principalmente en la intersección con la avenida de las Américas; y el grupo 4, que se extiende desde la calle 13 hasta la avenida de La Esperanza.

Aunque los tres frentes presentan avances significativos, cada uno tiene pendientes y fechas diferentes para su terminación.

¿Cómo avanzan las obras del grupo 2?

El recorrido comienza en la calle 18 Sur, desde donde se extiende el grupo 2 hasta la avenida de las Américas.

En este sector ya se observan tramos con vías despejadas y trabajos que muestran un importante nivel de ejecución. Además, esta zona tendrá una conexión con el proyecto del Metro de Bogotá, incluyendo una estación intermodal que permitirá integrar diferentes sistemas de transporte.

Sin embargo, este frente de obra tuvo dificultades relacionadas con la adquisición y disponibilidad de predios, una situación que afectó el ritmo de los trabajos.

Orlando Molano, director del IDU, explicó que esta situación ya fue solucionada en buena parte del tramo.

Por la falta predial no pudimos avanzar como queríamos, ya se solucionó y en el costado occidental nos falta una zona que va a estar también para el primer semestre del año entrante.

Actualmente, el grupo 2 registra un 91% de avance y su terminación está prevista para 2027.

¿Qué tiene de particular el grupo 3?

El siguiente punto del recorrido está en la avenida de las Américas, donde se desarrolla el grupo 3.

Una de las obras más importantes de este tramo es un enorme deprimido vial que permitirá conectar la avenida de las Américas con la avenida 68.

La estructura tendrá más de 500 metros de longitud y hace parte de un corredor de más de un kilómetro que deberá quedar habilitado durante este año.

Ese deprimido y todo ese corredor que es de más de un kilómetro tiene que estar habilitado este año.

Este grupo alcanza un 95% de avance y cumple una función clave para la movilidad, ya que permitirá conectar tres importantes corredores: la avenida Ciudad de Cali, la avenida de las Américas y la avenida 68.

La meta es que este tramo quede listo antes de finalizar 2026.

¿Qué falta para terminar el grupo 4?

El grupo 4 comprende el tramo entre la calle 13 y la avenida de La Esperanza y es el que presenta mayor nivel de ejecución de los tres frentes visitados. Actualmente registra un 99% de avance.

En este sector se construyeron tres estaciones, dos puentes peatonales y un deprimido destinado al paso de peatones.

Según explicó el director del IDU, las obras que quedan corresponden principalmente a detalles de urbanismo, pintura, arreglos y una conexión pendiente.

Nos faltan detalles de urbanismo, nos falta una conexión. Nosotros habilitamos este deprimido para trabajar acá arriba y terminarlo. Estamos a un mes, básicamente, de terminar.

¿Cómo funcionarán los dos deprimidos?

Es importante diferenciar las dos estructuras que hacen parte de estos grupos de obra. Por un lado, está el deprimido peatonal de la calle 13, destinado al paso de los ciudadanos a pie.

Por otro, está el deprimido vial del grupo 3, construido en el sector de la avenida de las Américas.

Este último permitirá que los buses de Transmilenio circulen por debajo de la avenida de las Américas y continúen su recorrido hacia el norte para conectarse con la avenida 68.

Por eso, esta infraestructura resulta fundamental para la operación de la nueva troncal y para la conexión entre los diferentes corredores viales.

¿Cuándo estarán listos los grupos 2, 3 y 4?

Los tres frentes tienen cronogramas diferentes. El grupo 2, que actualmente tiene un avance del 91%, tiene prevista su terminación para 2027, luego de superar las dificultades relacionadas con la disponibilidad de predios.

El grupo 3, con un avance del 95%, deberá quedar habilitado este año, incluyendo el corredor que conecta las avenidas de las Américas y 68.

Y el grupo 4, que ya alcanza el 99%, estaría terminado en aproximadamente un mes, de acuerdo con el director del IDU.

Con la conclusión de los grupos 3 y 4, la expectativa es que los ciudadanos puedan contar con un recorrido de más de dos kilómetros con tráfico fluido e ininterrumpido, mientras continúan los trabajos en otros sectores de la avenida 68.