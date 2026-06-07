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Asesinaron a voluntaria de la Defensa Civil que fue secuestrada y liberada a inicios de 2026

Hombres armados llegaron a su vivienda en el casco urbano de Suárez y acabaron con su vida.

Noticias RCN

junio 07 de 2026
02:35 p. m.
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Adriana Agredo, la voluntaria de la Defensa Civil secuestrada durante 18 días, entre el 24 de enero y el 11 de febrero de 2026, fue asesinada en su vivienda ubicada en el casco municipal de Suárez, Cauca, la noche del sábado 6 de junio.

A inicios de este 2026, organismos humanitarios abogaron por su liberación, como el director de Indepaz, Leonardo González, que entonces advirtió que su secuestro era: “Inaceptable. Atenta contra la libertad, la dignidad y la vida”, y exigió “su liberación inmediata y pedimos que se respete plenamente su vida e integridad”.

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¿Qué se sabe del asesinato de Adriana Agredo en Suárez, Cauca?

No habiéndose recuperado del todo por el secuestro del que fue víctima, a la casa de Adriana llegaron en la noche del sábado, 6 de junio, hombres armados que tocaron la puerta y dispararon en su contra.

Son pocos los detalles que se conocen sobre su asesinato; sin embargo, las autoridades se encuentran tras la pista de los responsables.

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Suárez llora la muerte de una de sus trabajadoras más abnegadas:

A sus 40 años, Adriana era una mujer reconocida por su compromiso social, como reguladora de tránsito de la Alcaldía municipal y trabajadora voluntaria de la Defensa Civil.

El alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón, señaló que su asesinato es algo que golpea a la comunidad: “Nos duele porque es una compañera, es una persona que es de aquí, creció con nosotros”.

Además, hizo un llamado de urgencia al Gobierno nacional, con la esperanza de que bridne la ayuda necesaria a Suárez en su defensa contra los grupos criminales con presencia en la región:

“Es una invitación al señor presidente para que, realmente, mire a Suárez en este tema tan complejo de orden público, por el que requerimos un acompañamiento permanente en el municipio”, concluyó evidentemente afectado.

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