Sospechosa del atroz asesinato de Camila Potosí habría fingido dos embarazos, reveló su expareja

El caso del asesinato de María Camila Potosí, quien se encontraba en su octavo mes de embarazo, tomó un giro revelador cuando la expareja de la principal sospechosa entregó información crucial a las autoridades en Cali.

Carlos Rincón, pareja sentimental de Juliet, la mujer identificada en las últimas imágenes de seguridad junto a la víctima reveló que esta habría fingido dos embarazos, el último de aproximadamente seis meses de gestación.

Al parecer, sería en este segundo falso embarazo donde conoció a María Camila Potosí, en el programa de madres gestantes de la Secretaría de Bienestar Social en el que coincidieron. La institución confirmó que en el mes de abril la señalada sospechosa dejó de asistir porque había perdido a su bebé.

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Dos falsos embarazos de la sospechosa y la bebé de su víctima extraída del vientre

El testimonio de Carlos Rincón se convierte en pieza clave para entender el posible móvil detrás del crimen y la desaparición de la bebé Alahia, quien fue extraída del vientre de su madre.

La versión de este hombre podría permitir establecer una hipótesis en el atroz crimen, puesto que asegura que, durante su relación, en dos oportunidades, Juliet fingió estar embarazada en dos oportunidades:

Aclarar que esta ya es la segunda vez, la primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió.

Según el relato de Rincón, la noche del jueves, cuando desapareció María Camila Potosí, Juliet no regresó a dormir a su domicilio.

Yo le escribí toda la noche que llegara a dormir, que la estaba esperando.

Sería cuatro personas sospechosas del asesinato de Camila Potosí

Al día siguiente de la desaparición, cuando las cámaras de seguridad revelaron la presencia de Juliet junto a la víctima, la familia alertó inmediatamente a las autoridades.

Las autoridades confirmaron que otras cuatro personas estarían involucradas en el crimen. La Policía mantiene reserva sobre la investigación. Hasta el momento, oficialmente no hay capturas confirmadas relacionadas con el caso.

La familia Potosí Gómez mantiene una luz de esperanza y ha hecho un llamado desesperado a quienes puedan tener información sobre el paradero de la pequeña Alahia.

Pido pues que las personas que la tengan, que se toquen el corazón y que me la devuelvan, que me la entreguen.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el aumento de la recompensa a $200 millones para quien entregue información que permita esclarecer el crimen y localizar a la bebé.