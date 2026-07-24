CANAL RCN
Colombia Video

Sospechosa del atroz asesinato de Camila Potosí habría fingido dos embarazos, reveló su expareja

Carlos Rincón denunció que la mujer identificada como Juliet, quien aparece en la última imagen con vida de la joven en un video, no llegó esa noche.

Yhonay Díaz

julio 24 de 2026
01:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El caso del asesinato de María Camila Potosí, quien se encontraba en su octavo mes de embarazo, tomó un giro revelador cuando la expareja de la principal sospechosa entregó información crucial a las autoridades en Cali.

A Camila Potosí le sacaron a su bebé del vientre: fue hallada torturada y sin vida en un río de Cali
RELACIONADO

A Camila Potosí le sacaron a su bebé del vientre: fue hallada torturada y sin vida en un río de Cali

Carlos Rincón, pareja sentimental de Juliet, la mujer identificada en las últimas imágenes de seguridad junto a la víctima reveló que esta habría fingido dos embarazos, el último de aproximadamente seis meses de gestación.

Al parecer, sería en este segundo falso embarazo donde conoció a María Camila Potosí, en el programa de madres gestantes de la Secretaría de Bienestar Social en el que coincidieron. La institución confirmó que en el mes de abril la señalada sospechosa dejó de asistir porque había perdido a su bebé.

Exigen a asesinos de Camila Potosí entregar a la bebé que le sacaron del vientre con 8 meses de gestación
RELACIONADO

Exigen a asesinos de Camila Potosí entregar a la bebé que le sacaron del vientre con 8 meses de gestación

Dos falsos embarazos de la sospechosa y la bebé de su víctima extraída del vientre

El testimonio de Carlos Rincón se convierte en pieza clave para entender el posible móvil detrás del crimen y la desaparición de la bebé Alahia, quien fue extraída del vientre de su madre.

La versión de este hombre podría permitir establecer una hipótesis en el atroz crimen, puesto que asegura que, durante su relación, en dos oportunidades, Juliet fingió estar embarazada en dos oportunidades:

Aclarar que esta ya es la segunda vez, la primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió.

Según el relato de Rincón, la noche del jueves, cuando desapareció María Camila Potosí, Juliet no regresó a dormir a su domicilio.

Yo le escribí toda la noche que llegara a dormir, que la estaba esperando.

¿Qué se sabe sobre la mujer que se habría llevado a María Camila Potosí? Expareja y Policía hablaron
RELACIONADO

¿Qué se sabe sobre la mujer que se habría llevado a María Camila Potosí? Expareja y Policía hablaron

Sería cuatro personas sospechosas del asesinato de Camila Potosí

Al día siguiente de la desaparición, cuando las cámaras de seguridad revelaron la presencia de Juliet junto a la víctima, la familia alertó inmediatamente a las autoridades.

Las autoridades confirmaron que otras cuatro personas estarían involucradas en el crimen. La Policía mantiene reserva sobre la investigación. Hasta el momento, oficialmente no hay capturas confirmadas relacionadas con el caso.

La familia Potosí Gómez mantiene una luz de esperanza y ha hecho un llamado desesperado a quienes puedan tener información sobre el paradero de la pequeña Alahia.

Pido pues que las personas que la tengan, que se toquen el corazón y que me la devuelvan, que me la entreguen.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el aumento de la recompensa a $200 millones para quien entregue información que permita esclarecer el crimen y localizar a la bebé.

Torturado y con puñaladas hallaron el cuerpo que sería de Camila Potosí: tenía 8 meses de embarazo
RELACIONADO

Torturado y con puñaladas hallaron el cuerpo que sería de Camila Potosí: tenía 8 meses de embarazo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Las sanciones que enfrentaría conductor que intentó subir carro a puente peatonal: lo identificaron

Icfes

Estudiantes de Santander podrán presentar el Saber 11 este domingo tras superar inconvenientes

Cali

Aumentan la recompensa por información sobre Alahia y los responsables del crimen de Camila Potosí

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 24 de julio: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 24 de julio de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Google

Trump amenaza con aranceles contra la Unión Europea tras sanción a Google

En su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó al bloque de “conducta ilegal y muy poco ética”.

Guaviare

VIDEO I Danta ingresó al salón de una escuela en Guaviare y la reacción de los niños conmovió las redes

Tour de Francia

Einer Rubio abandona el Tour de Francia tras sufrir grave accidente en la etapa 19: vea el video y parte médico

Invima

Invima prohíbe la venta de dos cosméticos comercializados ilegalmente en redes sociales