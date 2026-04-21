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¿Quiénes son los tres colombianos que resultaron heridos en la balacera de las pirámides de Teotihuacán, en México?

El último informe del Gobierno Mexicano habla de dos personas muertas y al menos trece heridas.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
09:43 a. m.
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Lo que parecía otra jornada con turistas en las pirámides de Teotihuacán, Estado de México, terminó en tragedia, al convertirse en el primer reporte de agresión armada en décadas en uno de los 200 sitios arqueológicos del país norteamericano.

Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y nacionalidad mexicana, fue identificado como el atacante. Según videos que circulan en redes sociales, llegó a la parte media de la pirámide de la Luna y abrió fuego contra varios turistas antes de quitarse la vida, cuando la Guardia Nacional trataba de inmovilizarlo.

El último reporte del Gobierno mexicano habla de dos personas muertas y otras trece heridas, entre ellas, tres visitantes de nacionalidad colombiana. Además de Jasso Ramírez, falleció en el lugar una joven canadiense, de entre los 20 y los 25 años.

Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán, México, dejó dos personas muertas
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¿Qué se sabe de los colombianos que resultaron heridos durante la balacera en Teotihuacán?

En medio de la balacera registrada en Teotihuacán se encontraban Gerónimo González Castro, de seis años, quien “recibió dos impactos de bala que afectaron tibia y peroné derecho” y su madre, Dayana Paola Castro, de 37 años, que “tuvo afectación en la rótula izquierda y el glúteo derecho”.

También Luisa Fernanda Puentes, de 22 años, sufrió una lesión musculoesquelética, aunque no por impacto de bala como el menor y su madre.

Según conoció Noticias RCN, en la mañana del martes 21 de abril, Paola Castro ya había sido intervenida quirúrgicamente. Caso contrario al de Gerónimo, a pesar de que también se encuentra en el hospital de Axapusco.

Su padre está tratando de obtener el pasaporte lo antes posible para viajar y acompañarlos en este difícil momento.

Dos colombianos fueron heridos tras la balacera en una pirámide de Teotihuacán, México
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Locales temen que el turismo pueda verse afectado:

En palabras de la guía turística Graciela Darío, “es una situación bastante difícil. A pesar de que Teotihuacán es una de las zonas más visitadas de México nos vamos a ver afectadas en el sector turismo”.

Al igual que ella, otros locales que trabajan en el sector turismo temen que el número de visitantes disminuya, aun cuando la Copa del Mundo será inaugurada en México el 11 de junio:

“Se escuchaba que era un arma corta, no era un arma grande. Se escucharon disparos repetidos, cortos y espaciados. Primero se escucharon tres o cuatro y la gente empezó a moverse, empezó a correr. Sí se vivió un momento de tensión en la zona. Es la primera vez que pasa. No habían pasado ese tipo de cosas en Teotihuacán”.

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