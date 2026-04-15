Inseguridad desbordada: hasta 10 robos diarios en Barranquilla y su área metropolitana

La ola de atracos en Barranquilla y municipios cercanos como Soledad y Malambo mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

En las últimas horas, una cámara de seguridad captó el momento en que un comerciante fue despojado de un bolso con una suma millonaria de dinero, hecho que refleja la magnitud del problema: se reportan hasta diez robos al día en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

Atracos en horas pico y zonas críticas

Los habitantes denuncian que los asaltos ocurren principalmente en las horas pico: al llevar a los niños al colegio, en los desplazamientos hacia el trabajo, durante la hora del almuerzo o al regresar a casa.

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En Malambo, un comerciante fue interceptado en la puerta de su negocio y despojado de dinero en efectivo; en Soledad, vecinos del barrio Ciudad Salitre reclaman la instalación de un CAI permanente para frenar la delincuencia. Los atracos se repiten en restaurantes, tiendas y buses urbanos, generando temor en la comunidad.

Autoridades anuncian refuerzo de vigilancia

La Policía Nacional informó que ya tiene identificados a los responsables del robo millonario registrado en Barranquilla y anunció el incremento de patrullajes en sectores críticos.

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Los habitantes, sin embargo, insisten en la necesidad de más cámaras de seguridad y mayor presencia policial en las calles. La exigencia es clara: reforzar la vigilancia para evitar que los atracos sigan siendo el dolor de cabeza cotidiano en Barranquilla y su área metropolitana.