Tres comerciantes asesinados en menos de 24 horas en Atlántico por no pagar extorsiones

La ola de extorsiones en el departamento del Atlántico alcanzó un punto crítico con el asesinato de tres personas en menos de 24 horas, todas por negarse a pagar cuotas exigidas por bandas delincuenciales.

Las víctimas, pequeños comerciantes y vendedores informales, evidencian cómo este flagelo se ha extendido más allá de los grandes empresarios para afectar a los sectores más vulnerables de la población.

Las autoridades señalan que las extorsiones económicas varían según el caso, desde $10.000 diarios para vendedores ambulantes hasta sumas millonarias para comerciantes establecidos.

Tres asesinatos por extorsión en menos de 24 horas en Atlántico

El primer crimen ocurrió en el barrio San Roque de Barranquilla, donde un vendedor de mangos y aguacates fue asesinado tras no cumplir con las exigencias económicas de los extorsionadores.

Según testimonios de los vecinos de la zona, "a los muchachos que venden frutas, que guardan aquí las carretillas, les están pidiendo $10.000 diarios".

Horas después, un vendedor de masa de maíz fue asesinado por no pagar una cuota mensual de $5 millones.

Un familiar de la víctima explicó la imposibilidad de cumplir con tal demanda:

Él no tenía para la extorsión. Ya él pagaba eso cada mes. Pero era poquito lo que ganaba ahí, porque usted sabe que el kilito de eso lo que cuesta son $1.200.

El tercer homicidio se registró en el municipio de Sabanagrande, donde una mujer de 45 años fue asesinada en un establecimiento comercial.

No es justo que estén extorsionando a los dueños de negocios y que de todas maneras ellos no quieren pagar la extorsión, pero mira quiénes están pagando, están pagando son los trabajadores.

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Víctimas de extorsión no denuncian por miedo

El principal obstáculo para combatir este fenómeno es el silencio de las víctimas. Según fuentes consultadas, muchos comerciantes y vendedores prefieren no denunciar por miedo a represalias.

Este temor es aprovechado por las bandas delincuenciales para expandir su control territorial y aumentar el número de víctimas.

La situación en el Atlántico refleja una crisis de seguridad que requiere atención urgente de las autoridades, especialmente considerando que ahora los objetivos principales son personas de escasos recursos económicos que sobreviven con actividades de pequeña escala comercial.