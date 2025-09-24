Así eran los violentos robos de banda que acechaba droguerías en Bogotá: minutos de pánico

En un operativo que duró 14 minutos, se logró desarticular una banda criminal dedicada al robo de droguerías en Bogotá que se hacía llamar Los Pisasuave.

Las víctimas de estos atracos eran cajeros y empleados de las droguerías, quienes eran abordados con violencia. Los delincuentes utilizaban armas de fuego y cuchillos para intimidar y someterlos. Los videos de las cámaras de seguridad son inquietantes.

Víctimas eran amenazadas con cuchillos y pistolas

Uno de los miembros, identificado por usar una chaqueta blanca, se acercaba a los trabajadores haciéndose pasar por cliente. Luego, los empujaba hacia la parte trasera, donde los golpeaba repetidamente mientras sus cómplices vaciaban las vitrinas y cajas registradoras.

Los delincuentes se enfocaban principalmente en productos dermatológicos y protectores solares de alto valor, los cuales posteriormente comercializaban en el centro de la ciudad. Estos robos ocurrían en poco menos de dos minutos y podían ser a plena luz del día o con clientes como testigos.

Un caso particularmente impactante fue contra dos cajeras. A pesar de intentar esconderse, fueron rápidamente sometidas y forzadas a ir la parte trasera del local.

La caída de estos delincuentes se produjo el sábado 20 de septiembre, cuando fueron sorprendidos mientras robaban otra droguería en el centro de Chapinero. Los cinco delincuentes son originarios de Venezuela y fueron enviados a la cárcel tras la captura.

Más de 30 robos millonarios

De acuerdo con lo mencionado por la Policía, acababan de intimidar a la empleada con pistolas y cuchillos. Luego de amordazarla, se llevaron celulares, productos dermatológicos que cuestan en conjunto más de 48 millones de pesos.

Si bien lograron huir, los uniformados pudieron interceptarlos unas cuadras más adelante. Las investigaciones apuntan que Los Pisasuave están detrás de 35 crímenes, los cuales habrían generado hasta 500 millones de pesos.