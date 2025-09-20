Punto final para ladrones que eran el terror de las droguerías en Bogotá: así cayeron

En las últimas horas, las autoridades capturaron a cinco ladrones que protagonizaron violento robo en Bogotá.

Aquel delito se presentó el pasado 29 de agosto en la carrera 11 con calle 108, concretamente en una droguería de Colsubsidio. En horas de la mañana, se supo que sujetos armados ingresaron al establecimiento e intimidaron a la persona que atendía.

Robo a una droguería de Colsubsidio

Los delincuentes utilizaron las llaves para abrir la vitrina y robaron productos cosméticos y de salud. Tras lograr el crimen, huyeron. Tras la captura de los criminales, se comprobó que estos eran los artículos que más hurtaban.

Desde que ocurrió este crimen, la Policía les siguió el rastro a los delincuentes, partiendo de la información que suministró, no solamente Colsubsidio; sino otra compañía afectada, Cruz Verde.

Este sábado 20 de septiembre, las autoridades los capturaron en la carrera séptima con calle 52. Las pesquisas apuntan que cometieron robos en varias localidades, tales como Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

Desde la Secretaría de Seguridad se destacaron los arrestos. “Este es el resultado de un preciso trabajo de inteligencia, investigación criminal y operatividad dirigida a su captura”, declaró el secretario César Restrepo.

Hurto a comercio en Bogotá

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, herramienta proporcionada por la Policía; presenta el balance de los diferentes delitos que ocurren en la capital.

Particularmente con el robo a comercio, las cifras apuntan que hasta el 31 de agosto, se reportaron 6.166 hechos de esta índole. En comparación con el mismo periodo de 2024, hubo una reducción del 20.8% reflejada en 1.622 casos menos.

Así fue el comportamiento de este delito en las localidades: Usaquén (569), Chapinero (216), Santa Fe (210), San Cristóbal (216), Usme (143), Tunjuelito (118), Bosa (170), Kennedy (467), Fontibón (379), Engativá (535), Suba (694), Barrios Unidos (306), Teusaquillo (368), Los Mártires (232), Antonio Nariño (186), Puente Aranda (394), Candelaria (121), Rafael Uribe Uribe (152) y Ciudad Bolívar (191). 179 casos fueron sin localización.