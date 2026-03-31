CANAL RCN
Colombia Video

Así despidieron Daniel y Santiago Arias, soldados hermanos que fallecieron en tragedia aérea de Putumayo

Daniel y Santiago Arias Pérez, dos jóvenes militares, recibieron homenajes en Puerto Libertador tras fallecer en el accidente del avión Hércules junto a otros 67 uniformados.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
11:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una semana después de la tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo, la cual dejó 69 uniformados fallecidos, se siguen conociendo historias que conmueven al país.

“Prepárense para el impacto”: el estremecedor relato de un sobreviviente del accidente aéreo en Putumayo
RELACIONADO

“Prepárense para el impacto”: el estremecedor relato de un sobreviviente del accidente aéreo en Putumayo

Entre ellas, la de los hermanos Daniel y Santiago Arias Pérez, a quienes les rindieron homenaje en su pueblo de origen, Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba.

Familiares, amigos y habitantes se reunieron para dar el último adiós a los dos jóvenes, quienes hacían parte del Ejército Nacional y perdieron la vida en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Pública.

Daniel y Santiago Arias Pérez, de 20 y 22 años, se habían enlistado en la Fuerzas Militares con un objetivo claro: trabajar para comprarle una casa a su madre, un sueño que se vio frustrado de manera inesperada.

Ocho soldados de Córdoba entre las víctimas del accidente aéreo

El caso de los hermanos Arias Pérez se suma al de otros seis uniformados oriundos de Córdoba que también fallecieron en el siniestro, lo que ha intensificado el duelo en el departamento.

VIDEO | Así fue la calle de honor para los once militares dados de alta tras accidente en Putumayo
RELACIONADO

VIDEO | Así fue la calle de honor para los once militares dados de alta tras accidente en Putumayo

En total, ocho soldados cordobeses perdieron la vida en el accidente del avión Hércules, lo que llevó a las autoridades departamentales a adoptar medidas de homenaje, decretando dos días de duelo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Caquetá

Así fue el rescate de los cinco hermanos perdidos en la selva del Caquetá

Gobierno Nacional

¿Quiénes son los 23 sanguinarios criminales a los que el gobierno les suspendió órdenes de captura?

Disidencias de las Farc

'La Morocha' y 'Urías Perdomo': los cabecillas de las disidencias de Calarcá que se expanden mientras negocian la Paz Total

Otras Noticias

Abuso sexual

Así desapareció hace un año María Camila Díaz por falsa oferta de trabajo en México: cronología del caso

Las autoridades capturaron en Antioquia al hombre señalado de engañar a la colombiana desaparecida desde hace 13 meses

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 31 de marzo

Super Astro Sol hoy martes 31 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Haití

La camiseta de Haití para el Mundial tiene sello colombiano: así luce

La casa de los famosos

“Es manipulador”: Yuli Ruiz se despachó contra Alejandro Estrada tras ver la opinión del público

Cali

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali