Así despidieron Daniel y Santiago Arias, soldados hermanos que fallecieron en tragedia aérea de Putumayo

Una semana después de la tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo, la cual dejó 69 uniformados fallecidos, se siguen conociendo historias que conmueven al país.

Entre ellas, la de los hermanos Daniel y Santiago Arias Pérez, a quienes les rindieron homenaje en su pueblo de origen, Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba.

Familiares, amigos y habitantes se reunieron para dar el último adiós a los dos jóvenes, quienes hacían parte del Ejército Nacional y perdieron la vida en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Pública.

Daniel y Santiago Arias Pérez, de 20 y 22 años, se habían enlistado en la Fuerzas Militares con un objetivo claro: trabajar para comprarle una casa a su madre, un sueño que se vio frustrado de manera inesperada.

Ocho soldados de Córdoba entre las víctimas del accidente aéreo

El caso de los hermanos Arias Pérez se suma al de otros seis uniformados oriundos de Córdoba que también fallecieron en el siniestro, lo que ha intensificado el duelo en el departamento.

En total, ocho soldados cordobeses perdieron la vida en el accidente del avión Hércules, lo que llevó a las autoridades departamentales a adoptar medidas de homenaje, decretando dos días de duelo.