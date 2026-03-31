Desarticulan a ciberladrones en Antioquia: suplantaban páginas oficiales para cometer delitos

Después de varios meses de seguimiento, labores de inteligencia y colaboración ciudadana, la Fiscalía General de la Nación y el Centro Cibernético de la Policía de la DIJIN lograron la captura de cinco personas señaladas de integrar una organización criminal dedicada al hurto por medios informáticos.

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Las detenciones se realizaron en Medellín, Malambo (Atlántico) y Barranquilla, en un operativo que, según las autoridades, constituye un golpe significativo contra el delito cibernético en el país.

Modus operandi: correos falsos y control remoto

De acuerdo con el reporte oficial, la banda enviaba correos electrónicos masivos y fraudulentos, en ocasiones suplantando entidades estatales y oficiales. Al abrir los mensajes, las víctimas permitían la instalación de un código malicioso que otorgaba a los delincuentes el control remoto de sus equipos de cómputo.

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Esta modalidad, conocida como email spoofing, incluía falsas notificaciones judiciales que buscaban engañar a empresas y ciudadanos. Se estima que al menos 16 compañías de distintas regiones fueron defraudadas, con pérdidas cercanas a los 500 millones de pesos.

Investigación en curso y búsqueda de cómplices

El director de la DIJIN informó que se analizan computadores, discos duros, celulares y otros dispositivos incautados, con el fin de esclarecer más hechos y dar con otros posibles cómplices.

Las autoridades destacaron que este resultado es fruto de la articulación entre la ciudadanía y los organismos de seguridad, y advirtieron que las investigaciones continúan en Antioquia y otras regiones del país.