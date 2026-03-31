Gianni Infantino definió su postura sobre la participación de Irán en el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, despejó una de las principales dudas rumbo a la Copa del Mundo 2026: la selección de Irán sí participará en el torneo.

La decisión se mantiene firme pese al complejo contexto geopolítico en Medio Oriente y a advertencias políticas provenientes de figuras como Donald Trump.

El dirigente reiteró que el organismo internacional respalda el criterio deportivo como base para la clasificación al Mundial y aseguró que no existen planes alternativos para reemplazar al combinado iraní.

De esta forma, la FIFA ratifica su postura de separar el fútbol de los conflictos políticos, apostando por el deporte como herramienta de integración global.

La FIFA respalda a Irán en el Mundial 2026

Gianni Infantino confirmó que Irán jugará el Mundial respondiendo a un principio fundamental: el respeto por la clasificación deportiva. Irán obtuvo su cupo de manera anticipada, lo que refuerza su derecho a competir en igualdad de condiciones.

Infantino insistió en que la FIFA no tiene la capacidad de resolver conflictos geopolíticos, pero sí de generar espacios de encuentro entre naciones. “Nuestro objetivo es unir, crear oportunidades para que el mundo se encuentre”, señaló en entrevista con medios internacionales.

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con 48 selecciones, lo que amplía la representación global. En este contexto, la FIFA ha reiterado que todas las delegaciones, incluida Irán, contarán con garantías logísticas y de seguridad.

Además, el máximo dirigente subrayó que el torneo debe ser un escenario de paz. Se espera que millones de aficionados viajen a las sedes con un espíritu de celebración, lo que refuerza la narrativa del fútbol como puente entre culturas, incluso en escenarios de tensión internacional.

¿Dónde jugará Irán en el Mundial 2026?

Dentro del denominado “Plan A”, la FIFA contempla que Irán dispute sus partidos de fase de grupos en ciudades como Inglewood y Seattle, en territorio estadounidense.

Esta planificación se mantiene pese a las preocupaciones sobre seguridad, lo que demuestra la intención del organismo de no alterar el calendario ni la estructura del campeonato.

El impacto de esta decisión trasciende lo deportivo. Por un lado, envía un mensaje sobre la autonomía de las organizaciones deportivas frente a presiones políticas. Por otro, abre el debate sobre el rol del fútbol en contextos de crisis internacional.

Infantino fue enfático al afirmar que no existe un “plan B” para sustituir a Irán. “Es un país de fútbol, se clasificó y queremos que juegue”, sostuvo.

Con ello, la FIFA reafirma su compromiso con un torneo inclusivo, en el que las decisiones deportivas prevalezcan sobre las tensiones externas.