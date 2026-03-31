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Defensoría alerta por aumento de homicidios y violencia en Buenaventura: jóvenes son los más afectados

De acuerdo con la entidad, entre febrero y marzo se han presentado al menos 23 asesinatos de jóvenes entre 17 y 30 años.

Las causas de la situación de violencia en Buenaventura
Las causas de la situación de violencia en Buenaventura/Foto: Comisión de la Verdad.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
11:02 a. m.
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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el preocupante aumento de violencia armada y homicidios en Buenaventura, Valle del Cauca.

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De acuerdo con la entidad, entre febrero y marzo de 2026 se han registrado al menos 23 asesinatos, principalmente de jóvenes entre los 17 y 30 años, debido a las disputas entre grupos armados criminales por el control del territorio.

Para el Ministerio Público, esta situación pone en evidencia el incumplimiento de compromisos por parte de las estructuras criminales y la insuficiencia en la respuesta del Estado.

Aumenta violencia en varias zonas de Buenaventura

Otro punto que preocupa es que, según la Defensoría, ha habido un incremento en las disputas en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII, además de zonas de la Comuna 12.

Al parecer, el exacerbado aumento de homicidios se ha venido propiciando por la captura de miembros de estas estructuras criminales y la reconfiguración interna de las mismas.

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A esto se suman las denominadas fronteras invisibles en Buenaventura, así como el control de economías ilícitas y los confinamientos a los que se ve obligada la población civil.

La Defensoría también evidenció que esta situación afecta en mayor medida a hombre jóvenes, quienes se ven más expuestos a temas de reclutamiento, instrumentalización y señalamiento en medio de las disputas.

Adicionalmente, la entidad ha documentado al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad y la aprehensión de otro presuntamente vinculado con los criminales.

Estado debe tomar acciones contundentes

Otro de los puntos tocados por la Defensoría resalta las afectaciones en los entornos escolares, así como situaciones relacionadas con la extorsión a comerciantes y transportadores, secuestros y afectaciones a la movilidad de la población.

Finalmente, la Defensoría hizo un fuerte llamado al Estado para que incremente su respuesta frente a estas dinámicas de los grupos armados ilegales, poniendo en marcha acciones que permitan proteger a la población civil.

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