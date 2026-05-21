El conmovedor video de Yulixa Toloza que compartió su familia: así quieren recordarla

El nombre de Yulixa Toloza sigue apareciendo en primeras planas, en los titulares de los noticieros y en las principales tendencias en redes sociales, pues su caso generó conmoción en Colombia debido a la gravedad del caso que terminó con la noticia de su muerte.

Sin embargo, el impacto que ha tenido este hecho sobre la comunidad en general no se podría comparar con lo que están viviendo sus allegados, familiares y amigos que hoy lamentan su fallecimiento en condiciones que todavía están por establecerse.

Por otro lado, en ellos vivirá el recuerdo de quién era Yulixa Toloza, a quien describen como una persona alegre y cercana a los suyos. A través de un video compartido por una de sus sobrinas, recuerdan cómo era esta mujer, dejando a un lado esos videos difundidos masivamente en donde se evidencia cómo lucha por su vida en una falsa clínica estética, horas antes de su muerte.

¿Quién era Yulixa Toloza?

Toloza, de 52 años, era una mujer emprendedora que había logrado abrir su propio negocio en Bogotá, un salón de belleza en la localidad de Bosa. Según sus familiares, ella tomó la decisión de salir adelante en la capital, mientras el resto de sus familiares tomaron otros caminos.

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El pasado 13 de mayo tomó la decisión de someterse a un procedimiento estético en el barrio Venecia, en Bogotá, donde no contaban con la autorización para este tipo de actividades.

Su salud se complicó y quienes la atendieron, al parecer se la llevaron de la supuesta clínica y en lugar de trasladarla a un hospital, habrían dejado su cuerpo en zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima en Cundinamarca.

La alegría de Yulixa Toloza en video

En el video compartido en redes, se ve a Yulixa sonriente, compartiendo con sus hermanos, sobrinos y amigos. "Cuando llegaron los sobrinos, Yuli se convirtió en la mejor tía del mundo... los consentía, los abrazaba y los amaba como si fueran sus propios hijos", escribieron.

Y cuando sus sobrinos crecieron y tuvieron sus hijos, ella se convirtió en la tía abuela más tierna y amorosa.

El desgarrador video finaliza con varias fotos mostrándola junto a sus seres queridos y con un mensaje final en dedicatoria a su vida. "Gracias por tanto amor, Yuli".