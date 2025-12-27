Atracar en espacios reducidos y rodeados de otras embarcaciones: un reto para los tripulantes de buque que viaja a la Antártida

El buque científico, de la Armada Nacional, ARC Simón Bolívar avanza “hacia el corazón de la tierra” y en su día número 22, desde que zarpó de Cartagena con rumbo a la Antártida, cumple 48 horas atracado en el puerto de Valparaíso, Chile, en donde se aprovisiona de víveres y combustible, mientras sus tripulantes, entre ellos un equipo de Noticias RCN, “estiran las piernas” en tierra.

La embarcación, de momento, se encuentra abierta al público, en la base naval del Molo de Abrigo, para los entusiastas de la navegación y las misiones científicas en mar abierto.

El buque se encuentra en tierra, luego de 21 días de navegación en el Pacífico, un reto para sus tripulantes, que entienden las complicaciones que podrían surgir al llegar a puerto.

Piloto práctico se sumó a la tripulación para atracar en Valparaíso:

Desde temprano en la mañana, la tripulación se preparó para el atraque en Molo de Abrigo, dándole la bienvenida a un piloto práctico que los ayudó a navegar entre embarcaciones de la Armada chilena y buques mercantes:

“Fue una maniobra nueva, pero exitosa. Se contó con el apoyo de pilotos prácticos y el entrenamiento y la pericia de la tripulación permitió que hiciéramos nuestro atraque para la primera recalada en medio de la expedición”, explicaron desde la tripulación, que trabaja en reconocer su cuerpo, nuevamente, en tierra firme.

El ARC Simón Bolívar tuvo que avanzar de manera lenta, pero segura, hacia costas chilenas, y ya en el puerto celebraron su llegada junto a la población local y algunos invitados de Colombia:

“Fue una maniobra interesante, teniendo en cuenta que teníamos unidades de la Armada de Chile por un costado, buques mercantes por el otro y el espacio de maniobra era muy reducido. Sin embargo, se contó con el apoyo de remolcadores y la pericia del piloto táctico que, asesorado por el comandante de la unidad, logró hacer la maniobra sin problema”.