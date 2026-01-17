CANAL RCN
Colombia Video

Así es la estación científica de Ecuador en la Antártida: las condiciones climáticas son retadoras

La expedición llegó al continente blanco, pero la aventura no acaba.

Noticias RCN

enero 17 de 2026
03:09 p. m.
La expedición colombiana en la Antártida enfrenta su segundo día en el continente blanco con condiciones climáticas extremas que han transformado por completo la dinámica de las actividades planificadas.

Una intensa nevada obligó a suspender temporalmente operaciones como el avistamiento de ballenas y sobrevuelos en helicóptero, mientras la tripulación del ARC Simón Bolívar se adapta a uno de los entornos más inhóspitos del planeta.

Condiciones climáticas complicadas

Las fuertes nevadas que cayeron durante la mañana no impidieron que la tripulación colombiana disfrutara del espectáculo natural. Muchos miembros salieron a contemplar el fenómeno meteorológico, tomándose fotografías en medio del paisaje transformado, sin importar las bajas temperaturas que caracterizan esta región polar.

La expedición concretó la visita a la estación científica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador, primera base que recibe al ARC Simón Bolívar en la Antártida. Esta instalación, operativa desde 1990, funciona exclusivamente durante el verano austral y representa un punto estratégico para la cooperación internacional en investigación científica.

La historia de la estación

“El objetivo de nosotros es mantener activa esta institución para que se realicen los proyectos científicos a nivel internacional, con todo el personal de científicos que necesitan hacer las investigaciones para cuidar la biodiversidad y realizar los diferentes estudios del cambio de clima”, explicaron los responsables de la base ecuatoriana.

La estación cuenta con laboratorios especializados equipados con incubadoras, estufas, muflas, espectrofotómetros, potenciómetros, oxigenómetros y conductímetros, herramientas fundamentales para análisis de campo. El personal realiza monitoreo meteorológico constante, permitiendo que los científicos desarrollen sus investigaciones en condiciones seguras.

El encuentro con la fauna antártica marcó un momento especial para la tripulación colombiana. Pingüinos caminando libremente, elefantes marinos y focas curiosas observando a los visitantes conformaron un espectáculo natural sin filtros, generando asombro entre quienes experimentan por primera vez el continente blanco.

Dos tripulantes del ARC Simón Bolívar permanecerán 30 días en la base ecuatoriana, aprovechando los mecanismos de *cooperación científica internacional* para desarrollar proyectos de investigación. Serán recogidos cuando la embarcación colombiana regrese a esta ubicación.

