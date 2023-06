¿En qué quedó finalmente la reforma a la salud? Estos son los tiempos y las fuerzas en el Congreso

El trámite de la reforma a la salud continúa a paso lento en la plenaria de la Cámara de Representantes. En su última discusión del miércoles 7 de junio, los representantes únicamente alcanzaron a votar impedimentos que no han permitido oficializar la votación del articulado.

La discusión continuará el próximo martes 13 a las 02:00 p. m. Se estima que en la plenaria se terminen de discutir los impedimentos para así comenzar a votar la ponencia de archivo presentada por los partidos de oposición que podrían poner en jaque la vida de la reforma a la salud.

Los tiempos de la reforma a la salud

Siendo esta la situación, por lo menos en el presente año legislativo la reforma no alcanzaría a pasar su trámite, esto a pesar de las sesiones extraordinarias que podría estar convocando el Gobierno Nacional después del 20 de junio, hecho que aún no se ha confirmado.

Algunos de los ponentes como los representantes Alfredo Mondragón y Martha Alfonso Jurado han mostrado su inconformismo con lo que se estaría convirtiendo en la dilatación del debate, esto teniendo en cuenta, además, que representantes cercanos al Gobierno como Katherine Miranda, Daniel Carvalho, Catherine Juvinao, entre otros, también están pidiendo archivar la reforma por medio de una proposición.

“Adelante presidente, adelante Gobierno, adelante Congreso que vota las reformas positivas para transformar la historia de Colombia y adelante pueblo colombiano con la esperanza de que la gente de a pie por fin tenga derechos en Colombia, lo vamos a lograr”, expresó la representante Jurado en medio de las marchas a favor del Gobierno.

Las fuerzas políticas en el Congreso

Haciendo un paneo de las fuerzas políticas que tiene la reforma en la Cámara, esta evidencia más detractores que apoyos.

Los partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical no aprueban el articulado, los independientes como La U y el Partido Conservador tampoco la pasan y los de Gobierno como el Partido Liberal y Alianza Verde están divididos.

La reforma a la salud no es la única que busca el Gobierno que sea aprobada, la laboral y la pensional también avanzan en sus trámites correspondientes.

Recientemente el presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar, le solicitó al Congreso aprobar las reformas.

“Le solicitamos con todo el respeto, desde nuestra propia humildad. Les solicitamos desde nuestras ganas de justicia y paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud irrespetuosa, esta no es una solicitud armada, es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la base de la Nación colombiana”, afirmó Petro.