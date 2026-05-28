Funza reactivó por tres meses el toque de queda para menores: esta es la razón

El toque de queda para menores en Funza, Cundinamarca, comenzó a regir desde el pasado 12 de mayo y estará vigente hasta el próximo 12 de agosto.

Durante ese periodo, los menores de 18 años no podrán permanecer ni circular solos por parques, calles, plazas o establecimientos públicos entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Según la administración municipal, la restricción hace parte de una estrategia preventiva orientada a garantizar entornos más seguros para la niñez y adolescencia del municipio.

La medida fue adoptada luego de que las autoridades realizaran un análisis sobre diferentes situaciones que vienen afectando a menores de edad, especialmente durante las noches, relacionadas con falta de supervisión familiar, exposición a conductas de riesgo y posibles vulneraciones de derechos.

¿Por qué reactivaron el toque de queda para menores en Funza?

De acuerdo con información entregada por las autoridades locales, durante el primer trimestre de 2026 las Comisarías de Familia de Funza realizaron 2.669 atenciones relacionadas con conflictos familiares, acompañamiento psicosocial y otros casos que requirieron intervención institucional.

Además, en ese mismo periodo se adelantaron 78 procesos de restablecimiento de derechos dirigidos a proteger integralmente a menores de edad.

El análisis técnico realizado por el municipio señala que uno de los objetivos principales del toque de queda es evitar que niños y adolescentes permanezcan solos en el espacio público durante altas horas de la noche, momentos en los que pueden quedar expuestos a situaciones peligrosas, consumo de sustancias psicoactivas o malas compañías.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, defendió la medida y aseguró que la protección de los menores es una prioridad institucional y también una responsabilidad moral.

Uno se pregunta sinceramente: ¿qué hace un niño de 13 o 14 años a las 11:00 de la noche en la calle? Lastimosamente quedan expuestos a las drogas, a malas compañías y a situaciones muy peligrosas. Yo creo que esta medida no es para perseguir a nadie, sino para protegerlos antes de que terminen metidos en problemas más graves.

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Cómo funcionará el toque de queda para menores

La restricción aplica de lunes a domingo y contempla excepciones únicamente en casos de urgencia médica o situaciones de emergencia, siempre y cuando el menor esté acompañado por sus padres o representantes legales.

La implementación del decreto contará con operativos pedagógicos y controles liderados por la Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, las Comisarías de Familia, la Personería Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades competentes.

En caso de que un menor sea encontrado solo durante el horario restringido, será trasladado al Centro Día por la Policía de Infancia y Adolescencia. Allí se verificará su situación y recibirá atención por parte de equipos interdisciplinarios de las Comisarías de Familia.

Posteriormente, las autoridades contactarán a sus padres o acudientes, quienes deberán acudir para firmar un acta de compromiso y asumir el acompañamiento del menor.

Si los responsables no atienden el llamado institucional, se iniciarán los procedimientos correspondientes para la verificación y restablecimiento de derechos, conforme a lo establecido en las leyes vigentes.

¿Funciona la restricción del toque de queda para menores?

La administración municipal también sustentó la decisión en los resultados obtenidos durante 2025, cuando se aplicó una medida similar en Funza.

Según reportes entregados por la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, durante la vigencia anterior el toque de queda ayudó a reducir casos en los que menores de edad resultaron afectados por hechos de violencia o vulneración de derechos.

Las autoridades señalaron que la estrategia permitió contribuir a la protección y restablecimiento de derechos de más de 220 niños, niñas y adolescentes, además de fortalecer la capacidad de reacción institucional frente a situaciones de riesgo.

Con la reactivación del toque de queda, Funza busca reforzar las acciones de prevención y protección de la niñez en medio de las alertas sobre situaciones que afectan el bienestar de menores de edad en el municipio.