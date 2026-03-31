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Así fue el rescate de los cinco hermanos perdidos en la selva del Caquetá

El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, reveló detalles del rescate en A lo que vinimos.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
01:48 p. m.
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En un operativo del Ejército Nacional, cinco hermanos fueron rescatados en la madrugada en las selvas del Caquetá, tras permanecer ocultos y a la espera de la llegada de los uniformados.

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El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, relató en A lo que vinimos cómo se desarrolló la operación y el reencuentro con sus padres.

El reencuentro familiar

Según el oficial, el helicóptero militar trasladó primero al núcleo familiar —padre, madre y hermano mayor— desde Peñas Coloradas hasta el punto donde se encontraban los menores junto a los soldados. Posteriormente, todos fueron llevados a Florencia, donde recibieron atención médica.

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Durante el vuelo, un enfermero militar estabilizó a la madre, quien se descompensó, antes de ser remitida al establecimiento de sanidad de la Sexta División.

Atención y acompañamiento institucional

Aunque los niños fueron entregados inicialmente a sus padres, por protocolo y a raíz de una denuncia de la Gobernación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió el acompañamiento para garantizar su protección. “Ellos son los adultos responsables, pero el ICBF hará el seguimiento”, explicó Cortés.

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El general aseguró que los pequeños se encontraban “con miedo, asustados, pero motivados sabiendo que los soldados los iban a recoger”. Los equipos médicos confirmaron que estaban en buenas condiciones generales, pese a la difícil noche en la selva y la espera prolongada mientras escuchaban los helicópteros acercarse.

La operación de rescate

El hallazgo se produjo tras una infiltración nocturna que inició a las 8:00 p.m. y culminó a las 3:30 a.m. Los soldados caminaron cerca de un kilómetro con visores y equipos especializados hasta llegar al sitio donde estaban los menores.

Una coordinación previa vía celular permitió establecer una palabra clave que los niños debían gritar al sentir la presencia de los uniformados, lo que facilitó el encuentro.

El general Cortés cerró con un mensaje de confianza: “De la mano de Dios seguimos trabajando por el pueblo colombiano. Confíen en sus soldados de tierra, mar y aire y en la Policía Nacional, que nuestro objetivo número uno es proteger la población civil”.

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