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'La Morocha' y 'Urías Perdomo': los cabecillas de las disidencias de Calarcá que se expanden mientras negocian la Paz Total

Las Fuerzas Militares advierten que la estructura de alias Calarcá ha incrementado su presencia territorial en un 26% entre 2024 y 2025.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
01:22 p. m.
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Las autoridades confirmaron que alias La Morocha y alias Urías Perdomo serían los responsables del secuestro del padre de cinco menores en zona rural de Caquetá.

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Ambos son señalados como cabecillas de una subestructura de las disidencias de alias Calarcá Córdoba, y por información que conduzca a su captura se ofrecen recompensas de hasta 200 y 400 millones de pesos, respectivamente.

Señalamientos por homicidio, narcotráfico y reclutamiento de menores

De acuerdo con el Ejército, los dos cabecillas no solo estarían detrás de este secuestro, sino también de graves delitos como homicidio, narcotráfico, reclutamiento forzado de menores y extorsiones.

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Además, se les atribuye intimidación a la población civil durante las últimas elecciones, así como acciones de terrorismo y confrontaciones armadas contra la Fuerza Pública y otros grupos ilegales.

Expansión de las disidencias en seis regiones del país

Las Fuerzas Militares advierten que la estructura de alias Calarcá ha incrementado su presencia territorial en un 26% entre 2024 y 2025. Pasó de tener presencia en 123 municipios a 183, con expansión en departamentos como Putumayo, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Magdalena Medio y Norte de Santander, y riesgo de consolidación en Huila y Tolima.

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En medio de este avance, las autoridades han logrado rescatar al menos 73 menores reclutados, cuatro de ellos en Florencia, Caquetá.

La situación en zonas como el sur del Meta, el Caguán y el norte del Putumayo refleja el alto nivel de victimización contra la población civil, que enfrenta amenazas de secuestro, extorsión y reclutamiento forzado, mientras la estructura criminal se financia con narcotráfico y minería ilegal de oro en áreas de deforestación.

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