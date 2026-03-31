Iban a asesinar al papá de los cinco niños y decidió esconderlos en la selva con instrucciones clave para protegerlos
Por orden de alias La Morocha, mano derecha de alias Calarcá, los niños iban a ser reclutados para obligar al papá a regresar al campamento del que logró escapar.
Yhonay Díaz
11:01 a. m.
El Ejército Nacional rescató a cinco niños que permanecieron escondidos en la selva en Caquetá durante tres días, huyendo de las disidencias de las Farc de alias Calarcá para evitar el reclutamiento forzado.
Luego de que el padre de los niños escapara del campamento donde iba a ser asesinado por órdenes de alias Urías Perdomo y ‘La Morocha’, alertó a las autoridades de que sus niños estaban escondidos en la selva.
El general Edilberto Cortés, quien lideró la operación Magno, logró ubicar a los menores en zona rural de Cartagena del Chairá.
Padre les dio instrucciones clave a los niños para esconderse de ‘Calarcá’
Los niños lograron sobrevivir gracias a las instrucciones precisas que su padre les dio vía telefónica.
Los menores estaban en un punto escondidos en la selva, en una maraña, por direcciones y por instrucciones que se les dio a través del papá, que tenía contacto celular con ellos, y básicamente los mantuvimos escondidos durante dos, tres días.
Según informó el general Cortés, "la Morocha les da la orden a las estructuras, a la comunidad en general, para que entreguen los niños a ella, de tal forma que obliga al papá a ir a presentarse para reclamar los niños".
Esta estrategia buscaba forzar el regreso del padre para posteriormente reclutar a los menores.
El rescate se concretó hacia las 3:00 de la madrugada, cuando efectivos del Ejército lograron llegar hasta el punto donde los niños permanecían ocultos en la selva, entre una maraña y debajo de la vegetación para evitar ser descubiertos.
Padre de los cinco niños se voló de alias ‘Calarcá’
El caso inició con el secuestro del padre por parte de la estructura Rodrigo Cadete, una facción de las disidencias liderada por alias Urías Perdomo, junto con alias La Morocha, quien funge como segunda o tercera cabecilla.
El padre logró escuchar cuando le daban la orden de asesinarlo y aprovechó la primera oportunidad para fugarse:
Ellos habían tomados represalias contra el papá, lo tenían secuestrado y él escucha cuando dan la orden de asesinarlo, por lo que en la primera oportunidad se vuela, recoge a la señora, al hijo mayor que estaban en una casa diferente a donde estaban los cinco niños y se presenta ante las autoridades en Peñas Coloradas.