En imágenes: así fue el sepelio de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, 35 años atrás

En la mañana de este 13 de agosto fue la misa exequial del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras ser víctima de un atentado en Modelia el pasado 7 de junio, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, y luchar durante dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe.

Hace 34 años, exactamente un 25 de enero de 1991, la reconocida periodista Diana Turbay, madre del senador Miguel Uribe, fue asesinada en medio de un rescate mientras permanecía secuestrada por orden de Pablo Escobar. La periodista estuvo cinco meses en cautiverio.

Luego de conocerse la muerte del senador, un magnicidio que conmocionó al país, Patrimonio Fílmico Colombiano compartió un fragmento de lo que fue el sepelio de la madre de Miguel Uribe, cuando el senador era un niño de apenas 4 años, la misma edad que hoy tiene su hijo.

Una historia que se repite: las muertes violentas de la familia Turbay

En el video compartido se observa a los padres de Diana Turbay: el expresidente Julio César Turbay, fallecido el 13 de septiembre de 2005, y Nydia Quintero Turbay de Balcázar, reconocida por sus obras sociales, su trabajo a través de la Fundación Solidaridad por Colombia y fallecida el 30 de junio de 2025 en la Fundación Santa Fe, cuando Miguel Uribe todavía luchaba por su vida en el mismo centro médico.

“Dentro de las reflexiones sobre nuestra labor, concluimos que los archivos tienen vida: nos conectan, nos devuelven a momentos y a las personas. Con este registro de GOS Televisión, custodiado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano sobre el sepelio de Diana Turbay, conmemoramos hoy la memoria de Miguel Uribe Turbay”, escribió la cuenta en X.

El video de archivo también muestra a Miguel Uribe cuando todavía era un niño de 4 años y tuvo que despedir a su madre en el sepelio. Luego de 34 años de la muerte de Diana Turbay, el cuerpo del senador y precandidato Miguel Uribe fue sepultado en el Cementerio Central, el más antiguo y de mayor reputación de la ciudad.