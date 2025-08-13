¿Quién es María Carolina Hoyos, la hermana de Miguel Uribe Turbay?

Colombia se encuentra de luto desde el pasado 11 de agosto de 2025 tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial y senador.

Miguel falleció en la Fundación Santa Fe tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos durante más de dos meses. Esto después de que recibió impactos de bala en su cabeza y en una de sus piernas.

El precandidato presidencial ingresó en un estado muy grave a la entidad hospitalaria y el equipo de neurocirujanos trabajó incansablemente para tratar los daños neurológicos y estabilizarlo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos humanos, Miguel Uribe se quedó sin signos vitales a la 1:56 de la madrugada del 11 de agosto de 2025.

A lo largo de su batalla médica, María Claudia Tarazona, su esposa; Miguel Uribe Londoño, su padre; y María Carolina Hoyos Turbay, su hermana, estuvieron a su lado enviando múltiples mensajes de fe y esperanza.

En medio de esa coyuntura, tras el fallecimiento de Miguel Uribe, cada uno de los familiares les han agradecido al país por la manera en las que los acompañaron desde el instante en el que ocurrió el atentado.

Ella es María Carolina Hoyos Turbay, la hermana de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial que murió el pasado 11 de agosto

María Carolina Hoyos Turbay, la hermana mayor de Miguel Uribe, tiene 53 años y, al igual que Diana Turbay, su madre, tomó la decisión de formarse como periodista.

Debido a su experticia en el ámbito de la comunicación y la tecnología, María Carolina Hoyos fue viceministra general de Tecnologías de la Información entre 2010 y 2016.

Actualmente, la hermana de Miguel Uribe Turbay es la presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, que tiene el objetivo de potenciar el desarrollo integral de las familias mediante la educación, la innovación social, la nutrición y la vida saludable.

Y, además, es la fundadora de AldeaLab, una entidad que tiene la intención de ayudar a las empresas a crecer a través de la transformación digital.

Estas fueron las sentidas palabras de último adiós de María Carolina Hoyos para su hermano Miguel Uribe

Este 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo el entierro de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central.

Previo a este difícil momento, María Carolina Hoyos, en los últimos instantes de la misa, realizó una transmisión en vivo en Instagram y reconoció a su hermano Miguel Uribe como un verdadero guerrero.

"Guerrero Miguel", fueron las palabras con las que la periodista acompañó el video emitido.