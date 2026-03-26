“Ver el panorama fue bastante triste”: teniente relató cómo sacaron cuerpos tras la tragedia aérea

La tragedia aérea ocurrida en Puerto Leguízamo no solo dejó una alta cifra de víctimas, sino también escenas de angustia que hoy comienzan a conocerse a través de quienes estuvieron en el lugar.

Mientras aún se intenta asimilar lo ocurrido, salen a la luz los relatos de los uniformados que participaron en las labores de rescate, quienes enfrentaron fuego y una carrera contra el tiempo para intentar salvar vidas.

Teniente relató cómo sacaron cuerpos tras la tragedia aérea en Putumayo

En medio del caos provocado por el accidente, cerca de 450 hombres de la Fuerza Pública, junto a miembros de la comunidad, se desplegaron en la zona para atender la emergencia.

Uno de ellos fue el teniente Javier León, quien estuvo en primera línea enfrentando las condiciones más críticas tras el siniestro.

Nosotros intentamos apagar el fuego hasta que lo logramos apagar, ya una vez logramos contener este incendio, ingresamos al avión, a lo que quedaba, para poder tratar de sacar.

El incendio que consumía la aeronave fue el primer gran obstáculo. Solo después de controlar las llamas, los rescatistas pudieron ingresar a los restos, donde la escena era completamente devastadora.

¿Cuál fue la tarea más difícil para recuperar los cuerpos?

Fue allí cuando comenzó una de las tareas más difíciles: remover los escombros y recuperar a las víctimas.

Ver el panorama que vimos ya cuando apagamos el incendio fue bastante triste porque ya teníamos que entre nosotros remover escombros y tratar de sacar a nuestros soldados, aviadores y policías que los pudimos sacar para que al menos pudieran tener una muerte digna.

Las labores se extendieron por horas en medio de la tensión, el dolor y la presión de actuar con rapidez. Cada minuto contaba, mientras los equipos buscaban sobrevivientes y atendían la magnitud de la tragedia.

La comunidad también jugó un papel clave. Habitantes del sector se unieron a los uniformados, aportando ayuda en uno de los momentos más críticos.

El teniente León destacó esa unión como fundamental para enfrentar la emergencia, aunque reconoció la dureza de lo vivido.