CANAL RCN
Colombia

Tras renuncia de Quintero a la consulta del Pacto Histórico ¿Qué pasará con los votos que reciba?

El exalcalde de Medellín solicitó a la Registraduría que sus votos no sean contabilizados ¿Aceptaron?

Foto: montaje realizado con imágenes de la Registraduría
Noticias RCN

octubre 25 de 2025
05:15 p. m.
A unas horas de la jornada electoral del domingo, 26 de octubre, en la que se votarán las consultas internas de partidos y movimientos políticos, permanece la duda entre los ciudadanos sobre qué pasará con los votos que obtenga el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta del Pacto Histórico.

Quintero se “bajó del tren” luego de que su inscripción fuera oficializada, junto a la de Iván Cepeda y Carolina Corcho, y que la Registraduría imprimiera los 39 millones de tarjetones para la consulta del domingo.

Su renuncia, según dijo, responde a las dudas sobre la decisión del CNE respecto a la consulta y si será interna o interpartidista; ya que, en el último escenario, el ganador no podría participar en la consulta del frente amplio, en marzo.

Quintero extendió una solicitud especial a la Registraduría en las elecciones del domingo:

Habiendo quedado en un “limbo jurídico” Quintero, solicitó a la Registraduría que los jurados no cuenten sus votos y se abstengan de incluirlos en los documentos oficiales del escrutinio.

Sin embargo, la agencia gubernamental explicó que la solicitud formal debía realizarla la organización política que solicitó el mecanismo de consulta, en este caso el Pacto Histórico.

En consecuencia, como dijo a la prensa el registrador nacional, Hernán Penagos, los votos que reciba Quintero serán contabilizados y la decisión de validarnos, o no, recaerá en el Pacto.

¿Qué se votará el domingo y por qué en las mesas se entregarán tres tarjetones?

Junto a la consulta del Pacto, los votantes recibirán otros dos tarjetones para escoger sus favoritos entre las listas del partido para el Senado y la Cámara.

Los candidatos que más votos reciban ocuparán los primeros puestos en la lista cerrada que presentará el partido en las elecciones al Congreso; lo que quiere decir que tendrán mayores oportunidades de conseguir una curul.

