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Así han avanzado los trabajos para atender las inundaciones en Facatativá las últimas 24 horas

Más de 3.400 personas, de 600 familias, han resultado afectadas por las inundaciones en el municipio ubicado a una hora de Bogotá.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
04:19 p. m.
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Tras 48 horas de las intensas lluvias registradas la tarde del miércoles, 18 de marzo, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, las calles y viviendas afectadas empiezan a volver a la normalidad, aunque con pérdidas millonarias para algunas de las 3.400 personas afectadas, de 600 grupos familiares.

Luego de dos noches y dos días sin lluvias, empieza a descender el nivel del agua en los 15 barrios y 10 veredas de la zona rural que registraron inundaciones, tras el desbordamiento del río Botello.

Las autoridades siguen trabajando de manera intensa en al menos siete de estas veredas, ubicadas en el sector de San Rafael, pero las acciones adelantadas en puntos específicos, como el barrio Girardot, son evidentes.

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¿En qué han estado trabajando las autoridades las últimas horas?

Precisamente en el barrio Girardot, la CAR Cundinamarca ha estado adelantando el dragado del río Botello. Trabajo al que, en las últimas horas, se sumaron el cuerpo de bomberos de los municipios de Funza y Facatativá, con un equipo de vactor y motobombas.

El dragado, el uso de motobombas y maquinaria amarilla y el trabajo realizado por el personal de emergencias y los vecinos del casco urbano ha dado resultado y ha ayudado a que el sistema de alcantarillado, colapsado el miércoles, empiece a drenar el agua.

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Los trabajos seguirán desarrollándose hasta recobrar la normalidad en el municipio:

Nancy Mogollón, comerciante de Facatativá, destacó la labor realizada por los equipos de emergencias tras las inundaciones registradas el miércoles: “Nosotros nos fuimos, más o menos, a las 3:00 de la mañana y fue bastante el agua que las motobombas nos ayudaron a sacar del negocio”.

Para quienes no han tenido la misma suerte, las autoridades siguen realizando el censo de víctimas y entregando alimentos no perecederos, de aseo, colchonetas y elementos para suplir otras necesidades durante la emergencia, en el coliseo municipal. También siguen recibiendo donaciones.

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