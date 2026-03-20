"Tenemos un censo preliminar de 4.700 personas afectadas" por lluvias en Cundinamarca: gobernador

Son más de 4.000 los damnificados por las lluvias en el departamento de Cundinamarca.

En A lo que vinimos, el gobernador Jorge Emilio Rey, dijo que en el departamento hay 14 puntos críticos, además indicó que la lluvia que cayó en Facatativá es la que debería caer en cuatro meses.

¿Cuál es el panorama de Cundinamarca en este momento, Gobernador?

Pasados por agua, realmente estamos bastante preocupados de lo que viene sucediendo durante las últimas tres semanas en el departamento. Ya completamos más de 56 municipios afectados.

En este momento tenemos 14 puntos críticos y en total más de 45 frentes de trabajo con maquinaria amarilla, con materiales, con personal activado en nuestro Comité de Gestión del Riesgo Departamental y trabajando de la mano con los alcaldes y las alcaldesas que están en medio de esta problemática.

¿Cuántas familias están damnificadas?

Tenemos un censo preliminar de 4.700 personas afectadas, tenemos 2.700 afectadas en Facatativá, 20 barrios que se inundaron, 10 veredas también que resultaron gravemente implicadas.

Tenemos especialmente cuatro barrios, 650 viviendas que tienen graves repercusiones y que los niveles de agua aún se mantienen altos en sus sectores, pero seguimos trabajando intensamente con este municipio y también en otras provincias, como provincia del Río Negro, Tequendama y Gualivá.

¿Hace cuánto que no se veía una emergencia de esa magnitud?

Hemos venido rotando los problemas, realmente las lluvias desde hace 18 meses en Cundinamarca nos vienen afectando, casi que todo nuestro gobierno ha estado pasado por agua, donde no tenemos registros, por lo menos en lo que sucedió en Facatativá de 20 años atrás con lluvias tan intensas.

Lo que llovió en Facatativá en un día es casi que la lluvia que debería caer en cuatro meses, significa que tuvimos una lluvia torrencial y también represamiento de estas aguas en sectores que generaron este colapso del sistema de alcantarillado y de acueducto.

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¿Cómo va el plan para ayudar a las personas más afectadas?

El número y la situación, a pesar de ser compleja, aún podemos nosotros como municipio y departamento, con nuestras capacidades instaladas, responder por esa ayuda de primera mano, de primer nivel, que se entrega cuando ocurren estas emergencias. Es básicamente alimento no perecedero, colchonetas, brazadas y algunos elementos del mínimo vital.