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Exclusivo: los lujos, excesos y hasta peleas de 'Epa Colombia' en su lugar de reclusión

Daneidy Barrera Rojas ha buscado recuperar la libertad con diferentes recursos, pero se conoció lo que hay detrás de su custodia.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
12:43 p. m.
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Noticias RCN conoció en exclusiva un informe reservado sobre el comportamiento de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', mientras se encuentra recluida en una escuela de Carabineros de Bogotá.

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Según revelan quienes la custodian, a la creadora de contenido, le han encontrado cinco teléfonos celulares entre noviembre de 2025 y enero de este 2026, una conducta prohibida para personas privadas de la libertad.

Además, se presentó un episodio en donde los funcionarios que la custodian no lograban ubicarla. Tras una búsqueda exhaustiva, fue hallada en un vehículo morado de marca Mini Cooper, el cual fue aparcado sin autorización tras un descuido de los guardias. Barrera aseguró que este lujoso auto era de su propiedad y que iba a ser un regalo para su pareja.

Amenazas a funcionarios y pleitos con otras reclusas

Otro de los puntos que revela el informe, es que Barrera Rojas habría amenazado a funcionarios de la Policía Nacional. Un centinela de la guardia le informó cómo es el protocolo para las visitas, pero tras realizar la respectiva verificación, provocó que la reclusa se alterara. "Ya van 2 veces con usted, a la tercera aténgase".

Por otro lado, se indicó que ha mantenido discusiones y altercados con Margaret Chacón, una mujer que está recluida en este mismo lugar, condenada por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. "Manifestaron tener diferencias de carácter personal".

El documento también indica que ha tenido problemas de un presunto mal comportamiento, así como pleitos de convivencia con otras reclusas, relacionados a episodios donde, por ejemplo, ha mantenido alto volumen de sus equipos a altas horas de la noche.

Barrera se encuentra con música a alto volumen, generándole incomodidad a las demás personas privadas de la libertad. Al llamarle la atención la PPL se niega a bajar el volumen manifestando que se encontraba con permiso para escuchar su culto hasta las 20:00 horas.

'Epa Colombia' y su traslado a la escuela de Carabineros

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 63 meses de prisión contra 'Epa Colombia' en enero de 2025, por lo que fue recluida inicialmente en la cárcel para mujeres El Buen Pastor en Bogotá, donde estuvo algunos meses privada de la libertad.

Hace 7 meses, en agosto de 2025, fue trasladada a guarnición militar, llegando a una escuela de Carabineros en Bogotá, un beneficio que se le otorgó debido a situaciones que podrían afectar su seguridad, principalmente por su reconocimiento en redes sociales.

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