¡Imperdible! Así le fue a Iván Duque imitando a Álvaro Uribe y a Gustavo Petro

Faltan pocos días para que se acabe el gobierno de Iván Duque y que Gustavo Petro se monte en el poder, siendo un hecho histórico para Colombia, puesto que será la primera vez que la izquierda llega a gobernar.

En medio de este panorama, Iván Duque ha estado haciendo una especie de gira de medios en la que se ha encargado de defender lo que ha sido su gobierno y explicado todo lo que hizo en estos cuatros años.

Así como se han hecho entrevistas a profundidad, llenas de cuestionamientos serios y con muchos temas sensibles por hablar, también ha habido charlas en las que se le conoció a Duque su lado más humano.

Duque habló como Petro

Una de las entrevistas que se ha convertido en tendencia fue la que dio el presidente Duque a la cadena de radio Tropicana Stereo, en la que a Duque se le pidió imitar la forma en la que habla Petro. ¿Qué tal le fue?

"Lo que pasa, mis queridos amigos, es que no estoy en disposición de hacer esas cosas el día de hoy", dijo Duque con el tono de voz de Petro.

Pero ahí no paró todo. En medio de esta dinámica, al mandatario también le pidieron que imitara al expresidente Álvaro Uribe y dijo: "Viejo querido, no me ponga a hacer esas cosas".