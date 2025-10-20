CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Comerciante vivió momentos de pánico durante robo en Bogotá: ladrones se llevaron su camioneta

Tras una persecución que tuvo disparos, el vehículo pudo ser recuperado.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
03:02 p. m.
Durante la noche del sábado 18 de octubre ocurrió un nuevo caso de robo en Bogotá. Un hombre comerciante estaba manejando su camioneta, cuando dos ladrones llegaron en otro vehículo, le cerraron el paso y lo intimidaron con pistolas hasta robarlo en el barrio Isla del Sol, localidad de Tunjuelito.

RELACIONADO

Las cámaras de los alrededores grabaron los angustiosos momentos que vivió la víctima. El robo no duró más de cinco minutos.

Persecución incluyó disparos por parte de los ladrones

Con base en lo contado por esta persona, los delincuentes se llevaron su vehículo y objetos de valor. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y, en cambio, fue hasta la estación más cercana a reportar lo ocurrido.

El hombre entonces llegó hasta el CAI Venecia. Con la alerta, se puso en marcha un plan candado con el que la camioneta robada pudo ser interceptada en la avenida Boyacá con carrera 25.

La situación se tornó en una persecución en la que, incluso, los dos ladrones (quienes no superaban los 25 años) sacaron sus armas y les dispararon a los policías, pero sin lesionar a ninguno. Les incautaron el arma, los objetos robados y el vehículo pudo volver al dueño.

Los carros que más se roban

A inicios de junio, el presidente ejecutivo de Asopartes, Carlos Andrés Pineda Osorio, habló en La FM sobre los robos de vehículos, no solo en Bogotá sino a nivel nacional.

RELACIONADO

Pineda reveló que partiendo de los antecedentes, las marcas que más roban los ladrones son Kia, Chevrolet, Renault, Toyota y Mazda. La razón radicó en que son las más vendidas, lo que se traduce a que en el mercado se solicitan sus repuestos en gran cantidad.

Solamente en Bogotá, el presidente apuntó que el Kia Picanto, el Chevrolet Spark y la camioneta New Sportage LX son tres de los modelos más deseados por los criminales.

