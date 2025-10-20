CANAL RCN
Colombia Video

Huyendo en taxi e incluso corriendo: persecución resultó con recuperación de millonaria mercancía en Bogotá

Los criminales tenían en su poder una mercancía tecnológica que costaba cerca de 100 millones de pesos.

octubre 20 de 2025
01:39 p. m.
Cámaras de seguridad grabaron la persecución que tuvo lugar en Bogotá y resultó con la captura de tres ladrones que habían robado varios dispositivos electrónicos.

La central de radio les avisó a los uniformados de la localidad Los Mártires que había ocurrido un robo en la tarde del domingo 19 de octubre. Los delincuentes estaban huyendo en un taxi.

Celulares, datáfonos y un GPS: robo se acercó a los 100 millones de pesos

Al parecer, el hurto se llevó a cabo en Fontibón. Resulta que estos hombres presuntamente amenazaron a la víctima, quien se encontraba llevando la mercancía.

Gracias al uso del seguimiento satelital, el vehículo pudo ser ubicado en La Favorita. Los ladrones pretendían escapar con 50 celulares, 89 datáfonos y un GPS (el cual estaba en uno de los objetos, permitiendo así el rastreo). En total, los productos tienen un valor de 98 millones de pesos. Además, tenían una pistola.

En video quedó el momento en el que, al percatarse de que los policías estaban cerca, los ladrones salieron corriendo. Finalmente, pudieron ser capturados a pocas cuadras.

Robo de celulares en Bogotá: ¿Qué revelan las cifras?

El robo de celulares es una de las problemáticas que más preocupa a los habitantes en Bogotá. Desde el Concejo se le ha hecho seguimiento a este crimen y hace pocos meses se dieron a conocer los índices por localidad.

De acuerdo con la concejal Diana Diago y partiendo de la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, durante el primer semestre de 2025, estas fueron las cinco localidades en donde más se robaron celulares: Chapinero, Suba, Engativá, Usaquén y Kennedy.

En ese periodo, hubo reportes de 15.000 hurtos a celulares, lo que se tradujo en que 87 dispositivos habían sido robados cada día. Para ese momento y según expuso la cabildante, habían sido recuperados 2.452 dispositivos.

Recientemente, la Personería dio a conocer una jornada de devolución de celulares recuperados. Con corte al 21 de septiembre, cerca de 33 mil celulares habían sido recuperados en los últimos años.

