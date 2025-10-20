CANAL RCN
Tres policías heridos en Patía, Cauca tras ataque con carro bomba a subestación

El atentado se convierte en el sexto ataque terrorista en la zona este año. Las autoridades investigan la posible participación del frente Carlos Patiño.

octubre 20 de 2025
11:39 a. m.
Un nuevo ataque terrorista sacudió el departamento del Cauca, Colombia, cuando un carro bomba explotó en la subestación de policía del corregimiento El Estrecho, municipio de Patía.

El incidente, ocurrido en la noche de este domingo, dejó tres policías heridos y considerables daños materiales, según informaron las autoridades locales.

Según el reporte, este es el sexto ataque que sufre la pequeña subestación de El Estrecho en lo que va del año. En ocasiones anteriores ha sido objeto de cilindros bomba desde una volqueta con rampas, artefactos explosivos artesanales lanzados desde drones, y granadas de mano.

Policías heridos en Patía fueron trasladados a un centro asistencial

Los tres agentes afectados sufrieron el impacto de la onda expansiva, resultando con heridas por esquirlas y aturdimiento. Debido a la fuerte presencia de grupos armados en la zona, principalmente del frente Carlos Patiño, fue necesario activar un dispositivo especial para su traslado.

Por su parte, el alcalde de Patía, John Jairo Fuentes, informó que el Ejército Nacional a través de sus vehículos acorazados, logró evacuar a los uniformados desde El Estrecho hasta el hospital local de Patía.

Este ataque se suma a otro incidente ocurrido el sábado anterior en Patía, donde dos explosivos lanzados desde drones impactaron la estación de policía, dejando un agente herido en la pierna y daños materiales en las instalaciones y vehículos policiales.

Crisis de seguridad en el Cauca: ataques semanales y presencia de grupos armados

La situación en la región es crítica, con ataques prácticamente semanales en diferentes poblaciones como El Bordo, El Estrecho, Patía y Piedra Asentada.

Las autoridades continúan investigando estos hechos, mientras se espera un informe detallado sobre el estado de salud de los tres uniformados que fueron trasladados al Hospital Universitario San José de Popayán para recibir atención especializada.

Estos ataques recurrentes ponen de manifiesto la compleja situación de seguridad en el Cauca, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico.

