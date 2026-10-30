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La historia detrás del escándalo de Miguel Quintero: cifras, fechas y nombres clave

El hermano del exalcalde Daniel Quintero fue enviado a prisión.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 30 de 2026
07:36 p. m.
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Este viernes 30 de octubre, se dio una importante decisión con respecto al proceso contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

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El Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín revocó parcialmente la medida de casa por cárcel para Miguel, la cual se le había impuesto luego de ser imputado el 2 de octubre por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

¿A qué cárcel enviaron a Miguel Quintero?

Para la Fiscalía, sin la medida en centro carcelario, había peligro de obstrucción a la justicia, no comparecencia y también que Quintero iba a estar comunicándose con terceros, lo cual podría influir en sus testimonios.

Acto seguido, la solicitud tuvo visto bueno por el juzgado y se ordenó el traslado del hermano del exalcalde a la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá.

Este escándalo habría ocurrido entre 2019 y 2023, tiempo en el que al parecer hubo un detrimento superior a los 2.400 millones de pesos basado en irregularidades en la contratación pública.

Detrimento mayor a los 2.400 millones de pesos

Se estima que hubo seis contratos por más de 17.657 millones de pesos que habrían sido direccionados. Fueron suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El propósito de los contratos, de acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, era “fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits”. Esto, en el marco de la emergencia de la pandemia.

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Miguel, quien no era servidor público, supuestamente influyó en el nombramiento de Juan David Palacio como director del Área Metropolitana y Álvaro Alonso Villada para la subdirección administrativa y financiera.

Con ambos en sus respectivos cargos, se presume que les habría ordenado el direccionamiento de los contratos para beneficiar a quien ejercía como representante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Alberto Cadavid; a cambio del 15 % de los recursos.

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