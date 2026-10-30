Declaración de renta en 2027 tendría cambio con la ley de rescate del Gobierno Nacional

Un remezón en las finanzas personales de los colombianos de ingresos medios y altos está en camino tras la radicación en el Congreso del proyecto de la Ley de Rescate Fiscal.

La iniciativa tributaria del Gobierno propone modificaciones estructurales en la liquidación del impuesto sobre la renta para personas naturales, buscando ampliar la base de contribuyentes y ajustar los límites a las exenciones fiscales actuales.

El ajuste central recae en el umbral a partir del cual se empieza a pagar la tarifa marginal del impuesto. En la normativa vigente, la tarifa del 0 % cobija a las bases gravables anuales de hasta 1.090 Unidades de Valor Tributario (UVT).

Con la nueva propuesta, este límite exento se reduciría a 720 UVT. Con este ajuste, se crearía un tramo intermedio que aplicará un gravamen del 9 % a las bases gravables comprendidas entre las 720 UVT y las 1.090 UVT, obligando a declarar y tributar a un grupo significativo de colombianos con ingresos mensuales superiores a los $5 millones que anteriormente no tributaban.

¿Qué impacto tendría en los bolsillos?

El articulado presentado por el Ministerio de Hacienda no solo amplía la base de contribuyentes en los rangos bajos y medios, sino que aprieta las deducciones de quienes devengan ingresos laborales altos. Entre las medidas de mayor impacto destaca la fijación de un tope más estricto para el beneficio del 25 % de renta exenta laboral, estableciendo un límite anual para esta deducción.

De igual manera, la propuesta prevé la eliminación de ciertos beneficios tradicionales como la deducción fija de 72 UVT por dependientes económicos. Con estas modificaciones, el Gobierno busca que la base gravable efectiva de los asalariados e independientes aumente, traduciéndose de inmediato en un mayor descuento mensual vía retención en la fuente.

El proyecto también reorganiza la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario para los contribuyentes de mayores ingresos. Si bien se mantienen las tarifas progresivas del 19 %, 28 % y 33 % para los rangos intermedios, la propuesta simplifica la parte superior de la tabla aplicando la tarifa marginal máxima del 39 % para las bases gravables anuales que superen las 8.670 UVT.